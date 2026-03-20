20 de março de 2026
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DELFINÓPOLIS-MG

Após filas de até 7h, travessia passa a contar com duas balsas

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Balsa pronta para fazer a travessia no Rio Grande
Balsa pronta para fazer a travessia no Rio Grande

A Prefeitura de Delfinópolis (MG) informou que problemas mecânicos nas embarcações têm impactado diretamente o tempo de espera dos usuários que cruzam o Rio Grande. Nesta quinta-feira, 19, por exemplo, foi registrada uma fila com duração de até sete horas.

A administração comunicou que a Balsa Canastra passou por manutenção emergencial e foi liberada nesta sexta-feira, 20, mas com operação parcial — apenas para o transporte de carros, motocicletas e pedestres.

A embarcação precisou ser temporariamente paralisada para a realização de solda nas rampas de acesso, que apresentavam risco iminente de ruptura, comprometendo a segurança.

Segundo a Prefeitura, com a liberação da Balsa Canastra, a travessia conta, nesta sexta-feira, com duas balsas em funcionamento.

Outras duas balsas paradas

A balsa São João Batista do Glória enfrenta pendências de documentação junto à Marinha do Brasil e está parada. Segundo a Prefeitura, a regularização está sendo conduzida em conjunto com o município e a empresa responsável, com previsão de solução "em breve".

Já a balsa Rio Grande 2005 (amarela) apresentou problema mecânico após a quebra de um eixo e segue em manutenção.

A Prefeitura de Delfinópolis informou que segue trabalhando para solucionar os problemas e restabelecer a normalidade do serviço o mais rápido possível, minimizando os impactos à população que depende da travessia.

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