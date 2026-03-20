A Prefeitura de Delfinópolis (MG) informou que problemas mecânicos nas embarcações têm impactado diretamente o tempo de espera dos usuários que cruzam o Rio Grande. Nesta quinta-feira, 19, por exemplo, foi registrada uma fila com duração de até sete horas.

A administração comunicou que a Balsa Canastra passou por manutenção emergencial e foi liberada nesta sexta-feira, 20, mas com operação parcial — apenas para o transporte de carros, motocicletas e pedestres.

A embarcação precisou ser temporariamente paralisada para a realização de solda nas rampas de acesso, que apresentavam risco iminente de ruptura, comprometendo a segurança.