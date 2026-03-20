Franca se despediu do verão com uma chuvarada entre a noite de quinta-feira, 19, e o início da madrugada desta sexta-feira, 20. As "águas de março" fecharam "com força" a estação mais chuvosa do ano. Foram 56,8 milímetros de chuva, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o instituto, a chuva caiu entre as 19h de quinta - com maior volume até as 20h - e a 1h desta sexta. A precipitação nesse período equivale à quantidade esperada para oito dias de março, segundo a média histórica do mês, conforme dados da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Os primeiros dias de outono, que começou às 11h45 desta sexta, devem ser marcados pela instabilidade em Franca. Para esta sexta-feira, 20, a previsão indica sol entre nuvens pela manhã, seguido de pancadas e trovoadas à tarde, com o tempo firmando apenas no período noturno. Os termômetros variam entre 19°C e 23°C, e o volume esperado é de 13,9 mm.