20 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FRANCA - SÃO JOSÉ

Motorista morre e duas pessoas ficam feridas na Fábio Talarico

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Carro destruído na estrada entre Franca e São José da Bela Vista
Carro destruído na estrada entre Franca e São José da Bela Vista

Um motorista ainda não identificado morreu, e outras duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente registrado na tarde desta sexta-feira, 20, na rodovia Prefeito Fábio Talarico, entre Franca e São José da Bela Vista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu no quilômetro 47, em Franca, e envolveu um carro e um caminhão. Um dos veículos teria invadido a pista contrária, provocando a batida frontal.

Com a força do impacto, o carro ficou completamente destruído, e o motorista morreu ainda no local. A identidade da vítima não havia sido divulgada até o fechamento desta reportagem.

No caminhão, o caminhoneiro e um passageiro sofreram ferimentos leves. O passageiro chegou a ser arremessado com a violência da colisão.

Ambos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados para um hospital em Franca.

A rodovia segue parcialmente interditada, e o trânsito no local é lento devido ao atendimento da ocorrência e aos trabalhos da Polícia Militar Rodoviária.

O local está isolado para o trabalho da perícia e o registro da Polícia Civil.

Matéria atualizada às 16h42 desta sexta-feira, 20

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários