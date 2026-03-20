Um motorista ainda não identificado morreu, e outras duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente registrado na tarde desta sexta-feira, 20, na rodovia Prefeito Fábio Talarico, entre Franca e São José da Bela Vista.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu no quilômetro 47, em Franca, e envolveu um carro e um caminhão. Um dos veículos teria invadido a pista contrária, provocando a batida frontal.
Com a força do impacto, o carro ficou completamente destruído, e o motorista morreu ainda no local. A identidade da vítima não havia sido divulgada até o fechamento desta reportagem.
No caminhão, o caminhoneiro e um passageiro sofreram ferimentos leves. O passageiro chegou a ser arremessado com a violência da colisão.
Ambos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados para um hospital em Franca.
A rodovia segue parcialmente interditada, e o trânsito no local é lento devido ao atendimento da ocorrência e aos trabalhos da Polícia Militar Rodoviária.
O local está isolado para o trabalho da perícia e o registro da Polícia Civil.
Matéria atualizada às 16h42 desta sexta-feira, 20
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