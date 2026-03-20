Um motorista ainda não identificado morreu, e outras duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente registrado na tarde desta sexta-feira, 20, na rodovia Prefeito Fábio Talarico, entre Franca e São José da Bela Vista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu no quilômetro 47, em Franca, e envolveu um carro e um caminhão. Um dos veículos teria invadido a pista contrária, provocando a batida frontal.

Com a força do impacto, o carro ficou completamente destruído, e o motorista morreu ainda no local. A identidade da vítima não havia sido divulgada até o fechamento desta reportagem.