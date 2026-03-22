Mensagem de Abertura
“Valorize quem é sempre fiel a você... A pessoa certa é a que está ao seu lado nos momentos incertos.” (Pablo Neruda)
Aniversários
Passando para uma nova idade hoje, 22, o colega Tiago Rocioli, e dona Edna Maria Pena Said... Amanhã, 23, Vanessa Maranha Coelho, Eraldo Costa (Stella Eventos) e Jean Carlo Correa Borges... Na terça, 24, Fernando Calixto... Na quarta, 25, Théo Maia e Frederico Trajano... Na quinta, 26, Noedi Marli Martins Freitas e Roni (corretor). Na sexta-feira, 27, Washington Luiz Camargo Bueno, Milton Afonso Souza e Edson Roberto Campos... E no próximo sábado, 28, meu filho, Valdes Rodrigues Júnior, Hubler Lopes, Wesley Valim de Melo e João Rubens Merlino... Abraço a todos.
Querida neta Babí
Não é por ser minha neta, mas é linda mesmo, e fez aniversário ontem, 21 de março. Maria Gabriela Rodrigues Lima, completando seus 22 anos, acaba de se formar em administração de empresas pelo Insper, e segue agora o curso de Direito pela mesma faculdade em São Paulo. Babí, como é mais conhecida, é filha do Luís Carlos Lima e da minha filha Roberta. O nosso beijo na Babí, e que Deus a abençoe sempre.
Dentista e afilhado
Segue daqui o nosso abraço ao querido afilhado de batismo, o dentista Luciano Barini de Oliveira, que está com novíssima idade desde anteontem, 20 de março. Luciano é filho do saudoso Luís Fonseca de Oliveira e da professora Ana Lúcia Barini de Oliveira. Luciano tem ainda a jovem filha Alice. Parabéns e que siga sendo muito feliz.
Dicas Práticas
Para desenformar gelatinas ou mousses: basta mergulhar em água quente e virar sobre o prato. Uma outra: para bolos e biscoitos ficarem mais saborosos, acrescente sempre à massa algumas gotas de essência de baunilha ou suco de limão. Uma última: para que o arroz doce não fique duro, misture o açúcar, o leite e demais ingredientes somente após o cozimento do arroz. Isso evitará que endureça.
Abraço ao Monsenhor
Desde ontem, 21 de março, o muito querido monsenhor José Geraldo Segantin recebe muitos cumprimentos e orações por mais um ano de vida. Ele foi ordenado sacerdote em 30 de novembro de 1982, e posso garantir que não chegou aos 70 anos, está próximo. Padre José Geraldo está melhor de saúde, mas ainda em tratamento. Continuemos orando por sua completa recuperação.
Premiação inglesa para o Estêvão
Além de já fazer parte da Seleção Brasileira, que deverá disputará o próximo mundial, o francano Estêvão, que começou no Palmeiras e seguiu para o Chelsea da Inglaterra, acaba também de ser premiado como o melhor jogador jovem da Inglaterra. E não se empolgou com tudo isso, continuando de maneira humilde e acompanhando seu pai, sr. Ivo, como pastor na Igreja Evangélica. Que conquiste muito mais ainda. Ele merece.
Empresário Roberto Ferreira
Roberto Ferreira chegou a Franca no final dos anos 80, quando Sidnei Rocha era prefeito, vencendo uma concorrência para a coleta do lixo. Surgia ali a Colifran, que o Roberto criou. Mesmo não prestando mais serviços para a Prefeitura de Franca, continuou com a Colifran, conquistando a confiança das administrações de várias cidades da região, como agora em São Joaquim da Barra, Pedregulho e Cristais Paulista, entre outras. Vai daqui meu abraço ao querido amigo.
Cidadã Francana
Flávia Olivito Lancha Alves de Oliveira nasceu em Ribeirão Preto, vindo ainda pequena para Franca, com os pais, o médico José Lancha Filho e Isís Consini Olivito Lancha, e os irmãos Pedro José e Fernanda. Foi secretária de Desenvolvimento Econômico na Prefeitura de Franca, e fundadora do Icol - Instituto de Capacitação e Orientação Livre. Casada com o empresário Gabriel Alves de Oliveira, Flávia foi candidata a prefeita de Franca em 2020. Receberá nesta terça-feira, 24 de março, na Câmara Municipal, o título honorífico de Cidadã Francana. Parabéns!
Co-Piada
Uma mulher veio da roça para trabalhar como doméstica na capital, e um dia ela encontrou debaixo da cama da patroa uma camisinha usada. Curiosa, pegou aquilo com a ponta dos dedos e perguntou pra patroa:
- Que que é isso, dona Tereza?
E a patroa, com toda calma e segurança, respondeu:
- Ah, Cidinha, isso é o resultado de uma noite de amor. De onde você veio ninguém faz amor?
E a empregada:
- Bão, dona Tereza, fazê nóis faiz, mas num chega arrancá a pele, não...
Arquivo do Tempo
Ele foi o grande líder de uma das mais famosas, senão a maior das indústrias de calçados de Franca, e a marca para conhecida no exterior. Wílson Sábio de Melo era o comandante da Indústria de Calçados Samello, criada há cerca de 100 anos, tendo sido a maior exportadora de calçados de Franca. Essa foto eu mesmo fiz, durante uma entrevista que o sr. Wilson me concedeu, sempre muito educado, em sua sala de trabalhos. Marca mais conhecida de calçados de Franca, e uma das maiores do Brasil.
Mensagem Final
“Tudo na vida é passageiro. A fama é um vapor, a popularidade um acidente, a riqueza tem asas pra voar. Só uma coisa perdura: o caráter.” (H. Greeley)
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