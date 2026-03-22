Segue daqui o nosso abraço ao querido afilhado de batismo, o dentista Luciano Barini de Oliveira, que está com novíssima idade desde anteontem, 20 de março. Luciano é filho do saudoso Luís Fonseca de Oliveira e da professora Ana Lúcia Barini de Oliveira. Luciano tem ainda a jovem filha Alice. Parabéns e que siga sendo muito feliz.

Dicas Práticas

Para desenformar gelatinas ou mousses: basta mergulhar em água quente e virar sobre o prato. Uma outra: para bolos e biscoitos ficarem mais saborosos, acrescente sempre à massa algumas gotas de essência de baunilha ou suco de limão. Uma última: para que o arroz doce não fique duro, misture o açúcar, o leite e demais ingredientes somente após o cozimento do arroz. Isso evitará que endureça.

Abraço ao Monsenhor

Desde ontem, 21 de março, o muito querido monsenhor José Geraldo Segantin recebe muitos cumprimentos e orações por mais um ano de vida. Ele foi ordenado sacerdote em 30 de novembro de 1982, e posso garantir que não chegou aos 70 anos, está próximo. Padre José Geraldo está melhor de saúde, mas ainda em tratamento. Continuemos orando por sua completa recuperação.