O sapateiro Maycon Aurélio Siqueira, de 43 anos, foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado após matar o jovem Hugo Henrique Barbosa dos Santos, de 21 anos, em Franca. O crime ocorreu na madrugada de 23 de agosto de 2025 e, segundo o processo, teria sido motivado por uma discussão banal em um bar. Após o assassinato, a mãe da vítima também teria sido ameaçada.

Discussão banal terminou em morte

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Hugo estava em um bar, no Jardim Aeroporto III, acompanhado de amigos e da irmã, quando Maycon chegou ao local.

Durante a conversa, os dois passaram a trocar provocações em tom inicialmente descontraído. Testemunhas relataram que Maycon teria dito que já havia se relacionado com a irmã de Hugo. Em resposta, o jovem teria feito comentários envolvendo a filha do acusado - o que teria gerado irritação.