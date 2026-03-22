Com carinho, participei da Sessão Solene de entrega do Título de Cidadã Francana para a advogada e presidente da Federação das Apaes do Estado de São Paulo, Cristiany de Castro. A nova cidadã Francana desenvolve um trabalho impecável à frente da Federação. Prestigiada por líderes das políticas públicas, presidentes de Apaes da região, colegas de trabalho, familiares e amigos, a cerimônia deixou todos emocionados, principalmente a homenageada. Parabéns! Foto Neber Lamarca.

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Aproveito para contar que a FeApaes-SP organiza um importante evento no dia 15 de abril, das 8h30 às 16h30, no Green Hall. O tema será “Autismo em Pauta”, voltado para profissionais da saúde, estudantes, familiares de pessoas com espectro autista e todos que têm interesse no assunto. O evento contará com a participação de um convidado muito especial que é referência mundial. Em breve, contarei mais detalhes.

Seja bem-vinda!