Noedi
Abro a coluna deste domingo com a empresária, mulher generosa e amiga de todas as horas, Noedi Martins de Freitas. Ela se destaca com seu Grupo MedClin na área de medicina e segurança do trabalho em toda a região. Há mais de três décadas no mercado, tem em sua cartela de clientes as principais empresas da cidade. Pioneira no setor, está sempre cuidando de tudo, nos mínimos detalhes, ao lado do marido e também diretor, Samuel de Freitas. Noedi comemora nova idade no dia 26 de março e já recebe aqui o meu abraço cheio de carinho, admiração e gratidão. Parabéns, Nô!
75 Anos
Em uma noite cheia de significados, histórias e emoções, aconteceu a celebração dos 75 anos do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-Facef, no dia 20 de março, no Auditório Profª. Dra. Edna Maria Campanhol, na Unidade II do Centro Universitário. O reitor Prof. Dr. José Alfredo de Pádua Guerra e o vice-reitor Prof. Dr. João Batista Comparini, juntamente com toda a diretoria, receberam autoridades, convidados ilustres, alunos, ex-alunos e colaboradores que fazem parte dessa história. Estiveram presentes o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira, e a presidente do Fundo Social, Cynthia Milhim Ferreira. Parabéns!
Cidadã Francana
Com carinho, participei da Sessão Solene de entrega do Título de Cidadã Francana para a advogada e presidente da Federação das Apaes do Estado de São Paulo, Cristiany de Castro. A nova cidadã Francana desenvolve um trabalho impecável à frente da Federação. Prestigiada por líderes das políticas públicas, presidentes de Apaes da região, colegas de trabalho, familiares e amigos, a cerimônia deixou todos emocionados, principalmente a homenageada. Parabéns! Foto Neber Lamarca.
Save The Date
Aproveito para contar que a FeApaes-SP organiza um importante evento no dia 15 de abril, das 8h30 às 16h30, no Green Hall. O tema será “Autismo em Pauta”, voltado para profissionais da saúde, estudantes, familiares de pessoas com espectro autista e todos que têm interesse no assunto. O evento contará com a participação de um convidado muito especial que é referência mundial. Em breve, contarei mais detalhes.
Seja bem-vinda!
A nova superintendente do Franca Shopping, Tais Tavares, traz uma vasta experiência no mercado de varejo e é uma referência no setor. Ela esteve à frente do renomado Shopping Dom Pedro, em Campinas (SP), e chega a Franca cheia de entusiasmo e excelentes ideias para tornar nosso shopping ainda mais especial. Recentemente, nos encontramos para um café na companhia do querido Rodrigo Matouk, que se despede, e da competente Angelique Apolinário, responsável pelo marketing do nosso shopping, que já está em perfeita harmonia com Tais. Seja bem-vinda a Franca! Desejo muito sucesso!
Ton
Um abraço especial para o empreendedor, fundador e CEO do Grupo Caribe, Ton Pires. Ele é daquelas pessoas incansáveis, sempre em busca das melhores matérias-primas e aprimorando suas habilidades. Além da escola para bartenders, a Caribe Coquetelaria assina os drinks das principais festas de Franca e região, inclusive a Noite EP. Ton também dirige o Caribe Gastrobar, onde o carro-chefe são os drinks impecáveis, acompanhados de uma excelente culinária. Ele comemorou seu aniversário no dia 21 de março e recebe meu abraço especial.
OAB Franca
A 13ª Subseção de Franca completou 94 anos de sua fundação no dia 21 de março. Uma trajetória de coragem, ética e compromisso com a justiça, marcada por quase um século de excelência nos serviços prestados e referência no setor. Atualmente, é presidida pela advogada Luiza Gouvea, que se destaca e é muito respeitada por onde passa, levando o nome da instituição com profissionalismo e respeito. Além disso, desenvolve importantes trabalhos ao lado de toda a diretoria, que está sempre engajada. Parabéns e mais sucesso!
Mês da Mulher
Durante todo o mês de março, Mês da Mulher, a OAB Franca apresentou uma série de atividades e eventos organizados pelas Comissões da Mulher Advogada, de Combate à Violência Contra a Mulher e de Igualdade Racial, todas vinculadas à Subseção de Franca da OAB-SP. Para fechar a programação, acontece no dia 24 de março, às 18h, no Auditório OAB Franca, a palestra "Dinheiro, Decisão e Liberdade" com Mariana Junqueira Munhoz. Solicita-se a doação de absorventes para o CRAM. O evento conta com a participação especial dos integrantes do Grupo de Cordas Oliveira. Parabéns a todos os envolvidos.
Parabéns
Abraços especiais para o grande profissional da beleza Rodrigo Davanço, que ao lado da sua parceira Natally, desenvolve um trabalho de qualidade, deixando as mulheres de Franca e região ainda mais belas. Eles são meus grandes parceiros do Noite EP, sempre produzindo as mulheres da minha equipe com perfeição. Rodrigo foi o aniversariante do dia 20 de março e recebe aqui o meu abraço.
Convite Especial
Recebi um convite especial das empresárias Fernanda Pereira e Carla Capobianco, especialistas em moda feminina e donas de extremo bom gosto. Elas acabaram de passar por um período de reposição de marca e no dia 24 de março, inauguram a novíssima Aucália, especializada em moda feminina.
Elas trazem toda a experiência da marca anterior, mas chegam com uma nova personalidade, oferecendo marcas exclusivas e uma curadoria impecável. Muito obrigada pelo convite! Desejo ainda mais sucesso neste novo ciclo.
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