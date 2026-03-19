Após ser preso sob suspeita de importunação sexual mediante fraude, o médico João Batista de Resende, de 67 anos, foi solto após passar por audiência de custódia nesta quinta-feira, 19, em Franca.

O caso ganhou novos desdobramentos com o surgimento de outras possíveis vítimas. Diante disso, a delegada responsável pela investigação, Juliana da Silva Paiva, fez um apelo para que mais pessoas procurem a polícia e registrem denúncias.

“É muito importante que, se existem outras vítimas, por favor procurem a DDM, venham até aqui fazer o seu boletim de ocorrência. Eu quero saber se esse autor já cometeu esse fato outras vezes. Não tenham vergonha, não pensem que suas palavras serão desacreditadas.”