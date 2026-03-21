21 de março de 2026
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TRÂNSITO

Motociclista fica ferido em acidente na Eliza Verzola Gosuen

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: < 1 min
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Equipe do corpo de bombeiros prestando socorros a vitma
Equipe do corpo de bombeiros prestando socorros a vitma

Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito, na tarde deste sábado, 21, envolvendo um carro na avenida Eliza Verzola Gosuen, em Franca.

De acordo com as informações, a colisão ocorreu em um cruzamento da via que um dos veículos  desrespeitou a sinalização de pare, provocando o acidente.

Com a batida, o motociclista sofreu escoriações e lesões na perna. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde recebe atendimento médico.

O condutor do carro envolvido no acidente não sofreu ferimentos.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

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