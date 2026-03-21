Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito, na tarde deste sábado, 21, envolvendo um carro na avenida Eliza Verzola Gosuen, em Franca.
De acordo com as informações, a colisão ocorreu em um cruzamento da via que um dos veículos desrespeitou a sinalização de pare, provocando o acidente.
Com a batida, o motociclista sofreu escoriações e lesões na perna. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde recebe atendimento médico.
O condutor do carro envolvido no acidente não sofreu ferimentos.
As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.
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