Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito, na tarde deste sábado, 21, envolvendo um carro na avenida Eliza Verzola Gosuen, em Franca.

De acordo com as informações, a colisão ocorreu em um cruzamento da via que um dos veículos desrespeitou a sinalização de pare, provocando o acidente.

Com a batida, o motociclista sofreu escoriações e lesões na perna. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde recebe atendimento médico.