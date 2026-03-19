O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas - de perigo (laranja) e perigo potencial (amarelo) - para chuvas intensas em Franca. A população precisa se atentar às pancadas nesta quinta-feira, 19, e sexta-feira, 20, na cidade.
O cenário inclui a atuação de um cavado (correntes de vento no céu), o transporte de umidade em baixos níveis e a formação de uma área de baixa pressão, o que mantém condições para pancadas frequentes e volumosas, com risco de temporais.
De acordo com o alerta, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Climatempo
O Climatempo também prevê chuva para Franca. São esperados 23,7 milímetros para esta quinta-feira, com temperaturas oscilando entre 20ºC e 25°C até o fim da noite.
Na sexta-feira, o volume deve diminuir até 3,6 milímetros. A mínima esperada é de 19ºC e a máxima de 25°C. A umidade pode chegar a 98%.
Ainda segundo o Climatempo, as pancadas devem chegar a 1,6 milímetro no sábado, 21, e 0,7 milímetro no domingo, 22.
Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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