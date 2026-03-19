O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas - de perigo (laranja) e perigo potencial (amarelo) - para chuvas intensas em Franca. A população precisa se atentar às pancadas nesta quinta-feira, 19, e sexta-feira, 20, na cidade.

O cenário inclui a atuação de um cavado (correntes de vento no céu), o transporte de umidade em baixos níveis e a formação de uma área de baixa pressão, o que mantém condições para pancadas frequentes e volumosas, com risco de temporais.

De acordo com o alerta, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

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