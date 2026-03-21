Um homem de 27 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de patrulhamento da Polícia Militar na rua João Moscardini, no bairro Vicente Leporace I, em Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, um deles arremessou um objeto sobre o telhado de uma residência, e fugiu junto com o comparsa.

Durante a perseguição, os militares observaram que o suspeito dispensou o próprio celular. Após um cerco, ele foi alcançado e identificado como Geovani. Segundo a PM, foi necessário o uso de técnica de projeção para imobilizá-lo, já que ele resistiu à abordagem, sendo contido com força moderada e algemado.