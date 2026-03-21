Um homem de 27 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de patrulhamento da Polícia Militar na rua João Moscardini, no bairro Vicente Leporace I, em Franca.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, um deles arremessou um objeto sobre o telhado de uma residência, e fugiu junto com o comparsa.
Durante a perseguição, os militares observaram que o suspeito dispensou o próprio celular. Após um cerco, ele foi alcançado e identificado como Geovani. Segundo a PM, foi necessário o uso de técnica de projeção para imobilizá-lo, já que ele resistiu à abordagem, sendo contido com força moderada e algemado.
Na busca pessoal, foram encontrados R$ 66 em dinheiro. Em seguida, os policiais retornaram ao local onde o objeto havia sido arremessado e localizaram, sobre o telhado da residência, uma porção de substância semelhante a crack em pedra.
Questionado, o suspeito teria confessado que estava traficando drogas após sofrer um acidente recente, alegando dificuldades financeiras. Ainda segundo os policiais, ele já é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico.
Após a prisão, a equipe foi até a casa do indiciado. A mãe dele autorizou a entrada dos policiais e permitiu buscas no quarto, mas nada de ilícito foi encontrado no imóvel.
O caso foi registrado e o homem permaneceu à disposição da Justiça.
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