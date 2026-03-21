Um carro por pouco não caiu no Córrego Cubatão após um acidente registrado na noite desta quinta-feira, 19, em Franca. A motorista seguia pela Avenida Major Nicácio e, ao tentar acessar a Avenida Alonso y Alonso, perdeu o controle da direção, não conseguiu fazer a curva e bateu contra o guard-rail de proteção.

Câmeras de segurança da Prefeitura de Franca registraram o momento em que a condutora, em um Fiat Uno branco, não consegue completar a curva de acesso à avenida. No momento do acidente, chovia e o asfalto estava molhado, o que pode ter contribuído para a perda de controle.

Dentro do veículo estavam duas mulheres. Logo após a colisão, entregadores e populares que estavam próximos correram até o carro para prestar ajuda. Em seguida, equipes da Polícia Militar também chegaram ao local para atender a ocorrência.