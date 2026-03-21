A bem da realidade, a experiência de um único dia pode mostrar que viver surpreende mais que o esperável, desmente profecias, humilha oráculos, não oferece garantias. E só desvela aos poucos os mistérios da empreitada, exigindo grande dose de tolerância diante das frustrações. Viver pede coragem, como expressou Guimarães Rosa, e também habilidade diante do imprevisto. O que então dá para fazer é improvisar com os elementos de que dispomos, o que não significa agir de forma inopinada, ou, como diz nosso povo, ‘de supetão’. Criar na vida tem de ser como no futebol, quando o jogador, a partir de suas experiências e talentos, dribla obstáculos, inventa passes, avança, recua, conecta-se com os companheiros de time, faz o possível para chegar ao gol ou evitar tomá-lo. Modificações momentâneas que resultam da associação entre recursos acumulados e inspiração preciosa, quando não intuição poderosa, costumam fazer emergir no futebol e na vida uma magia que pode mudar o jogo para que ele continue a ser jogado. Mais que uma sugestão prática, este modo de encarar a vida é um jeito filosófico de entender o presente não apenas como soma de fatos que bem rapidamente formarão um passado, mas sim como o momento da escolha frente às circunstâncias, como postulavam os existencialistas para quem ‘a existência precede a essência’.

Pirandello, o siciliano apaixonado por literatura e teatro como o nosso Nelson Rodrigues, renovou a dramaturgia na Itália com uma peça que não tinha roteiro prévio nem mesmo atores, já que deveria ser interpretada por gente da plateia. Chamou-a “Essa noite se improvisa’ e com isso quis dizer que viver é, essencialmente, a arte do improviso constante, pois desde o momento em que saímos do útero de nossa mãe e abrimos os olhos, somos lançados em um palco onde as luzes já estão acesas, a plateia espera algo e nós nem conhecemos as falas. O "roteiro" que nos prometem na infância — estudo, trabalho, casa, filhos - é apenas uma sugestão que poderá ou não se concretizar, já que a realidade ‘é um diretor caprichoso que muda o cenário no meio do ato, retira atores essenciais de cena sem aviso prévio e exige que a gente continue a performance como se tudo fizesse parte do plano’. A frase é de Pirandello, mas poderia ter sido cunhada por Nelson Rodrigues. Ambos, embora separados por um oceano e por contextos sociais distintos, constituíram dois pilares inquietantes da literatura dramática do século XX. Suas obras são patrimônio da humanidade.

Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras