Franca voltou ao topo do saneamento básico no Brasil em 2026 após uma combinação de fatores que envolvem universalização dos serviços, eficiência operacional e manutenção de investimentos ao longo dos últimos anos. Os dados são do levantamento do Instituto Trata Brasil, em parceria com a GO Associados, com base nas informações mais recentes do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), ano-base 2024.

A cidade, que havia ocupado a 5ª posição no ranking anterior, retomou a liderança ao alcançar pontuação máxima nos principais indicadores avaliados. Isso significa que Franca atingiu níveis considerados universalizados tanto no abastecimento de água quanto na coleta e tratamento de esgoto, além de apresentar índices de perdas dentro dos parâmetros de eficiência estabelecidos nacionalmente.

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) presta o serviço em Franca. A cidade já ocupou a top do ranking por seis vezes seguidas até 2019. Desde então, enfrentou cinco anos seguidos de queda. Em 2020, caiu para a segunda posição. Em 2021, foi para o quarto lugar; em 2022, quinto; e em 2023, nono. Já no ano de 2024, chegou à 15ª colocação. Em 2025 recuperou 10 posições e voltou ao 5º lugar. Essas oscilações se deram por mudanças na metodologia de requisitos do Trata-Brasil.

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