21 de março de 2026
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EM FRANCA

Queda de escada em chácara deixa homem em estado grave em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Imóvel onde o homem estava quando aconteceu a queda
Imóvel onde o homem estava quando aconteceu a queda

Um homem foi socorrido em estado gravíssimo no fim da tarde desta sexta-feira, 20, após cair de uma escada em um condomínio de chácaras na região da rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG).

Ele realizava um serviço no telhado do imóvel quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o equilíbrio e caiu.

Com o impacto, a vítima sofreu traumatismo craniano e diversos ferimentos. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e, diante da gravidade do quadro, precisaram intubá-lo ainda no local.

O homem foi encaminhado às pressas para a Santa Casa de Franca, onde permanece sob cuidados médicos.

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