Um homem foi socorrido em estado gravíssimo no fim da tarde desta sexta-feira, 20, após cair de uma escada em um condomínio de chácaras na região da rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG).

Ele realizava um serviço no telhado do imóvel quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o equilíbrio e caiu.

Com o impacto, a vítima sofreu traumatismo craniano e diversos ferimentos. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e, diante da gravidade do quadro, precisaram intubá-lo ainda no local.