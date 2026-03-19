A idosa Marli Aparecida Alves Marques não resistiu aos ferimentos sofridos após ser atropelada na tarde de terça-feira, 17, na avenida Major Nicácio, em Franca. A morte foi confirmada na noite dessa quarta-feira, 18.

Marli chegou a ser socorrida consciente por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com suspeitas de fraturas na perna e no braço esquerdo, além de lesão no quadril e um trauma na cabeça. Ela foi encaminhada a um hospital particular, onde permaneceu internada desde o momento do acidente.

Apesar dos esforços médicos, o estado de saúde se agravou e o óbito foi registrado por volta das 23h dessa quarta-feira. Até a publicação deste texto, não havia informações sobre o sepultamento.