Um caminhão caiu em uma ribanceira e deixou três pessoas feridas — entre elas uma criança — na tarde desta sexta-feira, 20, na rodovia Nelson Nogueira, que liga Franca a Ribeirão Corrente, na ponte do córrego do Ribeirão Salgado.
Segundo testemunhas, o veículo estava carregado com feno e seguia para uma fazenda da região quando apresentou problema mecânico durante o trajeto. O motorista teria perdido o controle ao enfrentar um trecho de descida acentuada.
Desgovernado, o caminhão saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens do córrego. Apesar da gravidade, o veículo não chegou a despencar completamente.
O motorista, o neto dele — uma criança — e uma terceira pessoa que também estava no caminhão ficaram feridos. As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e levadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.
A rodovia foi sinalizada durante o atendimento, mas não precisou ser interditada. As causas do acidente serão investigadas.
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