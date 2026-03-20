Um caminhão caiu em uma ribanceira e deixou três pessoas feridas — entre elas uma criança — na tarde desta sexta-feira, 20, na rodovia Nelson Nogueira, que liga Franca a Ribeirão Corrente, na ponte do córrego do Ribeirão Salgado.

Segundo testemunhas, o veículo estava carregado com feno e seguia para uma fazenda da região quando apresentou problema mecânico durante o trajeto. O motorista teria perdido o controle ao enfrentar um trecho de descida acentuada.

Desgovernado, o caminhão saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens do córrego. Apesar da gravidade, o veículo não chegou a despencar completamente.