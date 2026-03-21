Francana e Marília voltam a se enfrentar novamente, mas desta vez pela Série A3 do Campeonato Paulista. Diferente de 2002 quando os dois clubes brigavam pelo acesso na última rodada da A2, com desfecho ruim para a Veterana, o duelo desta vez será pela terceira divisão. O confronto será neste sábado, 21, às 15h, no estádio Bento de Abreu, em Marília, pela última rodada da fase de classificação do Estadual.
O Marília já está classificado para a segunda fase da A3 deste ano, com a 2ª posição garantida, mas a Francana precisa de um empate para não depender de outros resultados para permanecer na atual divisão. A Veterana está na 13ª colocação, com 10 pontos. A Itapirense é a 14ª colocada, com 9, e o Desportivo Brasil está na 15ª posição, com 8 pontos. O último colocado, o União Suzano, soma apenas 5 pontos e já está rebaixado. Uma dessas equipes fará companhia ao time de Suzano na Série A4 do ano que vem.
A Francana não poderá contar com o volante Felipe Alves, com o lateral direito Matheus Bolt e com o lateral esquerdo Tico. Mas a delegação viajou nesta sexta-feira confiante em pelo menos um empate que garante a permanência do clube na A3.
O técnico esmeraldino José Oliveira, disse que é o 'jogo da vida' e acredita que o time possa repetir a boa atuação da rodada passada, quando o time venceu o Rio Claro no Lanchão, por 3 a 0, na estreia do próprio Oliveira no comando da equipe. “É uma decisão como a de mais de 20 anos atrás, mas o objetivo naquela oportunidade era outro. Sabemos da qualidade do adversário e temos que encarar como o jogo da vida do clube. Só dependemos de nós”, destacou o treinador da Veterana.
Todos os jogos dessa última rodada da fase de classificação serão neste sábado, às 15h. Os oito primeiros colocados avançam à fase mata-mata, enquanto que os dois últimos entre os 16 participantes caem para a A4.
A provável Francana para a decisão será: Wesley; Lucas Evangelista, Rodrigo, Rossi e Kauê; Guilherme Pitbull, Marquinhos Bento, Dudu Pedrotti e Gabriel Vitor; Jhonata e Bruno Henrique.
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