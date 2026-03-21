Francana e Marília voltam a se enfrentar novamente, mas desta vez pela Série A3 do Campeonato Paulista. Diferente de 2002 quando os dois clubes brigavam pelo acesso na última rodada da A2, com desfecho ruim para a Veterana, o duelo desta vez será pela terceira divisão. O confronto será neste sábado, 21, às 15h, no estádio Bento de Abreu, em Marília, pela última rodada da fase de classificação do Estadual.

O Marília já está classificado para a segunda fase da A3 deste ano, com a 2ª posição garantida, mas a Francana precisa de um empate para não depender de outros resultados para permanecer na atual divisão. A Veterana está na 13ª colocação, com 10 pontos. A Itapirense é a 14ª colocada, com 9, e o Desportivo Brasil está na 15ª posição, com 8 pontos. O último colocado, o União Suzano, soma apenas 5 pontos e já está rebaixado. Uma dessas equipes fará companhia ao time de Suzano na Série A4 do ano que vem.

A Francana não poderá contar com o volante Felipe Alves, com o lateral direito Matheus Bolt e com o lateral esquerdo Tico. Mas a delegação viajou nesta sexta-feira confiante em pelo menos um empate que garante a permanência do clube na A3.