O francano Kauê Henrique Tavares Martins, 25 anos, solteiro e morador no Jardim Pulicano, zona oeste de Franca, concluiu o curso de arbitragem na FPF (Federação Paulista de Futebol) e num futuro próximo poderá representar a cidade nas principais competições do Estado.

Kauê, que trabalha como Uber, se formou pelo curso de Árbitros da FPF Academia, realizado no último dia 14, com avaliações teóricas e físicas rigorosas. O curso foi ministrado na à Escola de Educação Física da Polícia Militar de São Paulo, na Capital. As avaliações foram organizadas em três baterias para o teste teórico e sete baterias para o teste físico, que incluiu provas de agilidade, velocidade e resistência. O curso contou com 150 candidatos e candidatas nessa etapa.

Com um problema físico, Pectus Carinatus (popularmente chamado de peito de pombo) que o impediu de jogar futebol, ele descobriu a arbitragem em 2021 e se apaixonou pela nova função. "Eu comecei a apitar por conta de um problema físico... Pra não ficar de fora do futebol, eu ganhei o amor na prática de apitar", conta Kauê, acrescentando que a profissão como Uber possibilita uma flexibilidade nos horários para poder se dedicar aos estudos e ao apito.