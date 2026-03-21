O francano Kauê Henrique Tavares Martins, 25 anos, solteiro e morador no Jardim Pulicano, zona oeste de Franca, concluiu o curso de arbitragem na FPF (Federação Paulista de Futebol) e num futuro próximo poderá representar a cidade nas principais competições do Estado.
Kauê, que trabalha como Uber, se formou pelo curso de Árbitros da FPF Academia, realizado no último dia 14, com avaliações teóricas e físicas rigorosas. O curso foi ministrado na à Escola de Educação Física da Polícia Militar de São Paulo, na Capital. As avaliações foram organizadas em três baterias para o teste teórico e sete baterias para o teste físico, que incluiu provas de agilidade, velocidade e resistência. O curso contou com 150 candidatos e candidatas nessa etapa.
Com um problema físico, Pectus Carinatus (popularmente chamado de peito de pombo) que o impediu de jogar futebol, ele descobriu a arbitragem em 2021 e se apaixonou pela nova função. "Eu comecei a apitar por conta de um problema físico... Pra não ficar de fora do futebol, eu ganhei o amor na prática de apitar", conta Kauê, acrescentando que a profissão como Uber possibilita uma flexibilidade nos horários para poder se dedicar aos estudos e ao apito.
A trajetória de Kauê na arbitragem vem sendo meteórica. Em 2025, ele viveu o auge no futebol amador, apitando quatro finais em Franca e região. Foi o empurrão que precisava para dar o próximo passo: "Decidi me inscrever no curso da Federação Paulista para aprofundar mais o meu entendimento sobre o futebol".
O árbitro disse que vai buscar algo mais na carreira. "Meu objetivo é me tornar profissional, chegar no Brasileirão Série A e trazer orgulho para Franca".
Kauê mira o futuro com confiança. Ele quer continuar crescendo, se aprimorando e, quem sabe, um dia representar a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). "Realizar o meu sonho, quem sabe um dia chegar ao Brasileirão e trazer um orgulho para a cidade de Franca", completou ele.
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