A delegação da Associação Atlética Francana viajou para Marília, no começo da tarde desta sexta-feira, 20, para o jogo mais importante da temporada. O clube jogará a última rodada da fase de classificação pela permanência na Série A3 do Campeonato Paulista. A partida contra o Marília será neste sábado, às 15h, no estádio Bento de Abreu, na cidade localizada a 360 km de Franca.
O grupo de jogadores relacionados para a partida levou na bagagem a esperança de pelo menos um empate para a agremiação não ser rebaixada à Série A4, depois de duas temporadas novamente na atual divisão.
O técnico José Oliveira disse, no embarque da equipe, que os jogadores estão confiantes e querem repetir a boa partida contra o Rio Claro na última rodada, quando a Veterana venceu por 3 a 0. “Tivemos uma semana para trabalhar para essa partida, buscando elevar a confiança dos meninos. A confiança faz os jogadores renderem e darem aquilo que a gente espera. Estamos preparados para fazer um grande jogo em Marília”, destacou Oliveira.
O volante Marquinhos Bento, capitão do time, também destacou o trabalho ao longo da semana, acrescentando que é uma questão de hombridade para o grupo deixar o clube na A3. “Nós estamos confiantes e é uma questão de hombridade, uma questão de caráter, deixar a Francana onde nós pegamos. Esse é o nosso pensamento. Não foi o campeonato que nós queríamos, mas agora temos a obrigação de deixá-la na atual divisão”, disse o capitão.
O zagueiro Rodrigo, um dos mais experientes da equipe esmeraldina, acredita que o time tem tudo para apresentar o bom futebol da rodada passada, mesmo com a partida sendo fora de casa. “A gente sabe que será um duelo muito difícil em Marília, mas sabemos que só depende de nós mesmos. Tenho certeza que vamos fazer um bom jogo novamente e, se Deus quiser, conseguir a permanência na A3”, acredita o zagueiro.
O goleiro Wesley sabe da importância de a equipe não tomar gols nessa última rodada. “A gente fez um trabalho nessa semana de treinos visando não tomar gol. No último jogo, a gente não tomou gol também e, com certeza, esse é nosso maior intuito. Vamos fazer uma boa partida e, se Deus quiser, a gente vai conseguir nosso objetivo”.
O vice-presidente da Francana, Antônio Miranda, o Toninho Bolota, acompanhou a saída da delegação de frente à sede da agremiação. Ele disse que o time contará com toda estrutura nesta viagem que antecede a partida.
“Pessoal está saindo nesta tarde, todos estão concentrados, motivados para esta partida. A viagem será boa, ônibus bom, hotel bom, tem uma arrecadação aí de incentivo, que deve somar uns R$ 20 mil. Vamos conseguir um resultado positivo para permanecermos na A3”, disse o dirigente.
A delegação é chefiada pelo supervisor de futebol da Francana, Matheus Barbosa.
A Francana está na 13ª colocação, com 10 pontos. A Itapirense é a 14ª colocada, com 9, e o Desportivo Brasil está na 15ª posição, com 8 pontos. O último colocado, o Suzano, soma apenas 5 pontos e já está rebaixado. Os dois últimos, após esta fase, caem para a Série A4.
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