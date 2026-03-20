A delegação da Associação Atlética Francana viajou para Marília, no começo da tarde desta sexta-feira, 20, para o jogo mais importante da temporada. O clube jogará a última rodada da fase de classificação pela permanência na Série A3 do Campeonato Paulista. A partida contra o Marília será neste sábado, às 15h, no estádio Bento de Abreu, na cidade localizada a 360 km de Franca.

O grupo de jogadores relacionados para a partida levou na bagagem a esperança de pelo menos um empate para a agremiação não ser rebaixada à Série A4, depois de duas temporadas novamente na atual divisão.

O técnico José Oliveira disse, no embarque da equipe, que os jogadores estão confiantes e querem repetir a boa partida contra o Rio Claro na última rodada, quando a Veterana venceu por 3 a 0. “Tivemos uma semana para trabalhar para essa partida, buscando elevar a confiança dos meninos. A confiança faz os jogadores renderem e darem aquilo que a gente espera. Estamos preparados para fazer um grande jogo em Marília”, destacou Oliveira.