Nem mesmo um dos símbolos mais afetivos da cidade escapou da ação de criminosos. O tradicional Monumento à Mãe, localizado no cruzamento das ruas Estevão Leão Bourroul e Simão Caleiro, no centro de Franca, teve os braços da figura materna e a perna do bebê arrancados, possivelmente para venda como sucata. Mas curiosamente, a mensagem da obra segue mais viva do que nunca.

A cena, que mistura revolta e incredulidade, acabou ganhando também um significado inesperado: mesmo mutilada, a imagem ainda transmite a essência do amor materno - como se dissesse que, com ou sem braços, mãe continua sendo mãe.

E tem mais: mesmo ferida, a mãe segue “cuidando” de um bebê também machucado. A imagem, que já simbolizava amor, agora parece ganhar um novo significado, o de que, mesmo em pedaços, ainda dá pra acolher, proteger e até ajudar a “curar” o filho que também foi atingido.