O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu o fim da jornada 6x1, a redução da carga horária para 40 horas semanais e o fortalecimento dos direitos trabalhistas no Brasil, ao mesmo tempo em que alertou para os impactos da guerra no Irã e das tensões com os Estados Unidos sobre a economia e o emprego no país. As declarações foram feitas nesta sexta-feira, 20, em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, após a cerimônia de abertura da safra do café em Franca.

Segundo o ministro, a proposta do Governo Federal prevê duas folgas semanais sem redução de salário, o que, na prática, encerraria o modelo de trabalho 6x1. A medida, no entanto, ainda depende de votação no Congresso Nacional.

“A posição do governo é clara: queremos reduzir a jornada para 40 horas semanais, sem reduzir salário, com duas folgas. Isso acaba com a jornada 6x1”, afirmou.