A abertura da safra do café reuniu autoridades, lideranças do agronegócio e representantes de trabalhadores nesta sexta-feira, 20, no auditório do Hotel Dan Inn, no Núcleo Agrícola Alpha, em Franca, com foco na valorização do trabalho decente, no combate ao trabalho infantil e escravo e no fortalecimento do setor cafeeiro, um dos pilares da economia brasileira.

O evento contou com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, além de representantes de cooperativas, entidades exportadoras, poder público e Ministério Público do Trabalho. A cerimônia marcou a reafirmação do Pacto pelo Trabalho Decente na Cafeicultura.

A mesa diretora reuniu nomes estratégicos do setor e do poder público, evidenciando a articulação entre diferentes esferas para enfrentar desafios da cafeicultura, como Saulo Carvalho Faleiros, diretor-presidente da Cocapec; Marcos Matos, diretor-geral do Cecafé; Fransérgio Garcia (PL), presidente da Câmara Municipal de Franca; Ronaldo Lima, vice-procurador-chefe da 15ª Região; Lucimara Prado, secretária de Desenvolvimento de Franca e representante do prefeito Alexandre Ferreira (MDB); e Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego.

Café: força econômica e desafio social