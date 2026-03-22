A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca segue com os preparativos para a próxima rodada da Copa Franca de Basquete, que será realizada nos dias 28 e 29 de março, no ginásio “Pedrocão”.
Com entrada gratuita, o torneio reúne atletas amadores e também ex-integrantes de equipes que já disputaram competições estaduais. A proposta é incentivar a prática esportiva e oferecer uma alternativa de lazer à população.
Na rodada anterior, foram disputadas 11 partidas, com quase 1,5 mil pontos anotados — média de 130,1 por jogo —, números que evidenciam o equilíbrio e o bom nível técnico das equipes participantes.
Entre os resultados, o Segantini venceu a ETEC Franca por 88 a 48, enquanto o Palermo Basketball superou o Manoel Basketball B por 86 a 30. O Ballers bateu o The Bronx por 69 a 64, e o Jussara venceu o Duck’s por 91 a 54. O Wolves derrotou o XD/Rafa’s por 75 a 34, e o SM Basketball superou o Progresso Basquete por 78 a 51.
Também venceram na rodada o Golden Star, que fez 81 a 58 sobre o Shinaider, e o City Reapers, que ganhou do Manoel Basketball por 60 a 57. O Athletics levou a melhor sobre o Athletics B por 77 a 67, enquanto o SJ Basquete derrotou o Young Promises por 72 a 59. Encerrando a rodada, o Dream Team venceu o Elite por 79 a 54.
A próxima rodada contará com oito jogos, distribuídos entre sábado, a partir das 12h30, e domingo, com início ao meio-dia, novamente no “Pedrocão”.
