O Sesi Franca apresenta o espetáculo “Borboletas”, da Cia Teatral Sonharteiros, neste sábado, 21, às 17h. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser reservados antecipadamente pelo portal Meu Sesi. A sessão contará com acessibilidade em Libras.

Dirigida por Wesley Cabral, a montagem aposta em uma linguagem sensível e poética para retratar, a partir do olhar infantil, a realidade de crianças que vivem em regiões periféricas. Temas como trabalho infantil, violência, tráfico e a ausência de oportunidades são abordados de forma lúdica, sem perder a força crítica.

O espetáculo utiliza o teatro como instrumento de transformação social, propondo ao público uma reflexão sobre os desafios enfrentados por crianças negras e periféricas, ao mesmo tempo em que aponta possibilidades de superação. A narrativa é construída com o apoio de elementos como música, coreografias e uma cenografia simbólica, criando uma atmosfera que alterna entre o encantamento e a dureza do cotidiano.