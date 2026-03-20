O Sesi Franca apresenta o espetáculo “Borboletas”, da Cia Teatral Sonharteiros, neste sábado, 21, às 17h. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser reservados antecipadamente pelo portal Meu Sesi. A sessão contará com acessibilidade em Libras.
Dirigida por Wesley Cabral, a montagem aposta em uma linguagem sensível e poética para retratar, a partir do olhar infantil, a realidade de crianças que vivem em regiões periféricas. Temas como trabalho infantil, violência, tráfico e a ausência de oportunidades são abordados de forma lúdica, sem perder a força crítica.
O espetáculo utiliza o teatro como instrumento de transformação social, propondo ao público uma reflexão sobre os desafios enfrentados por crianças negras e periféricas, ao mesmo tempo em que aponta possibilidades de superação. A narrativa é construída com o apoio de elementos como música, coreografias e uma cenografia simbólica, criando uma atmosfera que alterna entre o encantamento e a dureza do cotidiano.
Inspirada nas vivências da autora Graciana Valladares, a dramaturgia traz autenticidade ao dar visibilidade às histórias e experiências das comunidades retratadas.
Oficina gratuita amplia programação
Além da apresentação, a companhia promove, no mesmo dia às 10h, a oficina “Borboletas: Histórias e Sons em Movimento”. A atividade é gratuita e também requer inscrição prévia pelo Meu Sesi.
Conduzida por Graciana Valladares, Thayan Ribeiro e Wesley Cabral, a oficina propõe uma imersão artística que integra contação de histórias, percepção sonora e exploração do ritmo corporal. A proposta é estimular a expressão criativa, a consciência corporal e o diálogo com questões sociais.
A atividade é voltada especialmente para estudantes, educadores, artistas e interessados em processos colaborativos ligados a temas sociais, raciais e de gênero.
Serviço
Oficina: “Borboletas: Histórias e Sons em Movimento”
- Data: sábado, 21 de março
- Horário: 10h
- Local: Sesi Franca
- Entrada: gratuita (reserva pelo Meu Sesi)
Espetáculo: “Borboletas”
- Data: sábado, 21 de março
- Horário: 17h
- Local: Teatro do Sesi Franca
- Entrada: gratuita (reserva pelo Meu Sesi)
- Acessibilidade: intérprete de Libras
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