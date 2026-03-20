Quem precisou utilizar a travessia de balsa em Delfinópolis no fim da tarde e início da noite dessa quinta-feira, 19, encontrou o tráfego paralisado após uma carreta atolar na saída da embarcação.
Pelas imagens recebidas pelo Portal GCN/Rede Sampi, é possível ver que as rodas da carreta afundaram na terra, impedindo a saída do veículo.
Com a intercorrência, formou-se uma longa fila do lado do porto de Cássia (MG), com veículos aguardando a liberação da travessia. Entre eles, havia ambulâncias e carretas.
Um maquinário pesado foi utilizado e conseguiu retirar a carreta do local. Segundo apurado, apenas uma balsa estava em funcionamento no momento do ocorrido. As demais estão paradas para manutenção.
Uma motorista relatou nas redes sociais que chegou ao local às 14h e só conseguiu embarcar na balsa às 21h49.
O prefeito de Delfinópolis, Pedro Paulo (MDB), reconheceu a dificuldade da situação e afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que determinou a paralisação das balsas para manutenção.
"O município está rigorosamente em dia com a empresa. Eu não vou correr risco de deixar a minha população de atravessar em uma balsa que não está com condições. Então, tem que arrumar? Eu peço para parar e arrumar. Tem sofrimento nessa fila? Eu sei que tem", disse o prefeito.
Ao final, ele pediu compreensão da população e informou que, para esta sexta-feira, está previsto o retorno da operação da balsa Canastra.
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