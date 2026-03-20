Quem precisou utilizar a travessia de balsa em Delfinópolis no fim da tarde e início da noite dessa quinta-feira, 19, encontrou o tráfego paralisado após uma carreta atolar na saída da embarcação.

Pelas imagens recebidas pelo Portal GCN/Rede Sampi, é possível ver que as rodas da carreta afundaram na terra, impedindo a saída do veículo.

Com a intercorrência, formou-se uma longa fila do lado do porto de Cássia (MG), com veículos aguardando a liberação da travessia. Entre eles, havia ambulâncias e carretas.