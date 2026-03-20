Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante por tráfico de drogas, após ser flagrado comercializando entorpecentes de uma forma inusitada: escondendo a droga dentro de um carretel de linha de pipa. O caso foi registrado no Jardim Aeroporto III, em Franca, próximo a uma escola municipal e a uma UBS (Unidade Básica de Saúde).

Segundo informações da Policia Civil, diversas denúncias anônimas indicavam que o tráfico de drogas estaria acontecendo na rua Denizar Trevizani.

Diante das informações, os policiais civis passaram a monitorar o local de forma discreta. A região, segundo a polícia, já era conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico.