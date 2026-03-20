Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante por tráfico de drogas, após ser flagrado comercializando entorpecentes de uma forma inusitada: escondendo a droga dentro de um carretel de linha de pipa. O caso foi registrado no Jardim Aeroporto III, em Franca, próximo a uma escola municipal e a uma UBS (Unidade Básica de Saúde).
Segundo informações da Policia Civil, diversas denúncias anônimas indicavam que o tráfico de drogas estaria acontecendo na rua Denizar Trevizani.
Diante das informações, os policiais civis passaram a monitorar o local de forma discreta. A região, segundo a polícia, já era conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico.
Durante a vigilância, os investigadores observaram o adolescente vestindo camiseta preta e calça de tactel azul, mantendo contato frequente com pessoas com características de usuários de drogas.
As atitudes chamaram atenção: ele realizava trocas rápidas de objetos em plena via pública, comportamento típico de comercialização de entorpecentes.
Para tentar despistar, o suspeito carregava pipas e um carretel de linha, simulando uma atividade comum.
Diante dos indícios, os policiais montaram um cerco estratégico e abordaram o adolescente.
Durante a revista, encontraram 17 eppendorfs contendo cocaína, escondidos dentro do carretel de linha de uma das pipas.
Além da droga, também foi apreendida a quantia de R$ 332 em dinheiro, em notas diversas, o que reforça a suspeita de tráfico.
De acordo com a polícia, o adolescente já possui registro anterior por ato infracional semelhante, também relacionado ao tráfico de drogas.
Diante das evidências, foi realizada a apreensão em flagrante do menor.
Ele foi encaminhado ao NAI (Núcleo de Atendimento Integrado) de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.
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