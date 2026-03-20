Um caso de violência doméstica terminou com um homem de 41 anos preso em flagrante após agredir o próprio pai, de 64 anos, na casa da família, no Jardim Portinari, em Franca, na noite de quinta-feira, 19.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncias de que um homem estaria agredindo o pai dentro da própria casa.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o filho ainda na residência, visivelmente alterado, nervoso e com comportamento agressivo.
O pai também estava no imóvel e relatou aos policiais como tudo começou. De acordo com a vítima, a briga teve início após ele questionar o filho sobre um dinheiro que havia desaparecido.
A pergunta teria irritado o homem, que reagiu com agressividade.
O pai contou que o filho passou a ameaçá-lo de morte, dizendo que “se não fosse seu pai, o mataria”, e em seguida partiu para cima dele.
Durante a agressão, o homem segurou o braço do idoso com força e começou a torcê-lo. A pele acabou se rompendo, causando ferimentos e sangramento.
Idoso reagiu para se defender
Ainda segundo o relato, para conseguir se proteger, o idoso pegou um pedaço de madeira e reagiu. Ele conseguiu conter o filho ao golpeá-lo e chegou a se sentar sobre ele, momento em que as agressões cessaram.
O pai revelou aos policiais que o filho faz uso de drogas, como crack, além de consumir álcool com frequência.
Eles moram na mesma casa, junto com a mãe do agressor, que é acamada, além de uma filha e uma neta.
Segundo o idoso, as agressões e ameaças são constantes, mas nunca haviam sido denunciadas anteriormente.
Ele afirmou ainda que não suporta mais a situação e teme pela própria vida e pela segurança da família.
Homem tentou agredir policiais
Durante a abordagem, os policiais deram ordem para que o suspeito levantasse as mãos, mas ele se recusou diversas vezes.
Em determinado momento, ele chegou a avançar contra a equipe, tentando agredir os policiais.
Diante da resistência, foi necessário o uso de algemas para contê-lo.
O homem apresentava ferimentos provocados durante a briga com o pai, incluindo lesões atrás da orelha esquerda, na lombar e nos ombros.
Ele foi encaminhado ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", onde recebeu atendimento médico.
Na sequência, foi levado à delegacia, onde recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.
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