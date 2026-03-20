Um caso de violência doméstica terminou com um homem de 41 anos preso em flagrante após agredir o próprio pai, de 64 anos, na casa da família, no Jardim Portinari, em Franca, na noite de quinta-feira, 19.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncias de que um homem estaria agredindo o pai dentro da própria casa.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o filho ainda na residência, visivelmente alterado, nervoso e com comportamento agressivo.