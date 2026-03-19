O Sesi Franca Basquete venceu o Unifacisa, por 114 a 95, na noite desta quinta-feira, 19, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pelo segundo turno da fase de classificação do campeonato do NBB (Novo Basquete Brasil). Com o resultado, o time francano segue na cola do líder do campeonato, o Pinheiros.
O primeiro quarto foi equilibrado, com as duas equipes se alternando na liderança do placar. O Franca levou a melhor e fechou o período em 23 a 20.
No segundo quarto, a equipe comandada por Helinho Garcia deslanchou, principalmente no ataque, com destaque para Lucas Dias e Georginho. O time da casa venceu a parcial por 36 a 27 e foi para o intervalo com 12 pontos de vantagem: 59 a 47.
A Unifacisa chegou a reduzir a diferença para oito pontos, mas Rodriguez apareceu bem e se juntou a Lucas Dias e Georginho, mantendo a boa pontaria.
Com isso, o Franca voltou a controlar o jogo, venceu o terceiro quarto por 28 a 24 e ampliou a vantagem para 14 pontos no placar geral.
A equipe paulista manteve o ritmo no último período e garantiu a vitória em casa. O Franca venceu a parcial por 27 a 22 e confirmou o resultado.
Os cestinhas do Franca foram Lucas Dias, com 31 pontos, Georginho com 22 e Rodriguez com 21. O destaque do time da Paraíba foi Melvin com 22 pontos.
O Sesi Franca volta a jogar pela competição nacional neste domingo, 22, às 17h, contra o Fortaleza, novamente no Pedrocão.
