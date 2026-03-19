Um acidente entre uma moto e um carro no cruzamento das ruas Simão Caleiro e Presidente Kennedy, no Centro de Franca, terminou com um motociclista com um ferimento grave em uma das pernas. A batida foi filmada por uma câmera de segurança e aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira, 19.

Nas imagens, é possível ver o motociclista com um passageiro na rua Presidente Kennedy. Quando ele chegou ao cruzamento, diminuiu a velocidade, olhou apenas para um dos lados e acelerou.

O motociclista não percebeu um carro que descia pela rua Simão Caleiro e bateu na lateral do veículo. Com o impacto, os dois ocupantes da moto caíram.