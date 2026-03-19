A Engie Brasil Energia anunciou nesta quinta-feira, 19, que arrematou, em leilão do setor elétrico, o direito de ampliar a capacidade da Usina Hidrelétrica de Jaguara, que fica no Rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, com impacto direto para cidades da região de Franca.
O negócio deve gerar um investimento de cerca de R$ 1,2 bilhão na usina, considerada estratégica para o abastecimento de energia no interior paulista e no Sul de Minas Gerais.
Segundo a companhia, o objetivo é ampliar a capacidade instalada do empreendimento, que hoje já é estratégico para o abastecimento energético regional.
Localizada próxima a municípios como Rifaina (SP) e Sacramento (MG), a Usina de Jaguara é considerada uma das principais fontes de energia da região.
Ampliação e impacto regional
O projeto prevê a instalação de duas novas unidades geradoras, com 116 MW cada, aproveitando estruturas já existentes. Com isso, a usina deve ganhar mais 232 MW de capacidade, reforçando a segurança no fornecimento de energia elétrica não só para o Sudeste, mas também com reflexos diretos no interior paulista.
A energia contratada deve começar a ser entregue em agosto de 2030, com validade de 15 anos. A previsão é de uma receita anual de aproximadamente R$ 270 milhões até 2045.
Para a região de Franca, que tem forte presença industrial — especialmente no setor calçadista — e agrícola, o reforço na oferta de energia é visto como essencial para garantir estabilidade no crescimento econômico e evitar riscos de desabastecimento.
Modernização em andamento
Além da ampliação, a usina já passa por um processo de modernização iniciado em 2023, com investimento de R$ 500 milhões. Parte desse valor já foi aplicada em melhorias estruturais e operacionais.
A expectativa é aumentar a eficiência e prolongar a vida útil do empreendimento, que hoje tem capacidade instalada de 424 MW e concessão válida até 2048.
Segundo a empresa, a modernização inclui a atualização das unidades geradoras já existentes. A primeira delas deve começar a ser reformada ainda neste ano, e todo o processo deve ser concluído até 2029.
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