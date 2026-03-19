A Engie Brasil Energia anunciou nesta quinta-feira, 19, que arrematou, em leilão do setor elétrico, o direito de ampliar a capacidade da Usina Hidrelétrica de Jaguara, que fica no Rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, com impacto direto para cidades da região de Franca.

O negócio deve gerar um investimento de cerca de R$ 1,2 bilhão na usina, considerada estratégica para o abastecimento de energia no interior paulista e no Sul de Minas Gerais.

Segundo a companhia, o objetivo é ampliar a capacidade instalada do empreendimento, que hoje já é estratégico para o abastecimento energético regional.