19 de março de 2026
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NA REGIÃO

Ônibus bate na traseira de caminhão na Portinari; 16 saem ilesos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Artesp
Frente do ônibus danificada após batida contra caminhão na rodovia Cândido Portinari
Frente do ônibus danificada após batida contra caminhão na rodovia Cândido Portinari

Um ônibus da empresa São Bento bateu na traseira de um caminhão nesta quinta-feira, 19, na rodovia Cândido Portinari, em Batatais. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações do CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária ViaPaulista, o acidente aconteceu por volta de 11h53, no km 348 da rodovia, no sentido Norte.

De acordo com o relato apurado no local, o motorista do ônibus disse que não percebeu a tempo que o caminhão, um Ford Cargo 1415, seguia em baixa velocidade à frente. Sem conseguir frear ou desviar, o coletivo atingiu a traseira do veículo de carga.

Após a colisão, os dois veículos foram parar no acostamento. Ao todo, 16 pessoas estavam envolvidas no acidente — 15 no ônibus e uma no caminhão — e todas saíram ilesas, sem necessidade de atendimento médico.

O acostamento da pista Norte chegou a ficar interditado para atendimento da ocorrência, mas não houve registro de congestionamento.

Ainda segundo a concessionária, o tempo estava bom no momento do acidente. Após o atendimento, os veículos foram liberados e seguiram viagem normalmente.

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