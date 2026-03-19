Um ônibus da empresa São Bento bateu na traseira de um caminhão nesta quinta-feira, 19, na rodovia Cândido Portinari, em Batatais. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações do CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária ViaPaulista, o acidente aconteceu por volta de 11h53, no km 348 da rodovia, no sentido Norte.

De acordo com o relato apurado no local, o motorista do ônibus disse que não percebeu a tempo que o caminhão, um Ford Cargo 1415, seguia em baixa velocidade à frente. Sem conseguir frear ou desviar, o coletivo atingiu a traseira do veículo de carga.