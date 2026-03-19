Um ônibus da empresa São Bento bateu na traseira de um caminhão nesta quinta-feira, 19, na rodovia Cândido Portinari, em Batatais. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.
Segundo informações do CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária ViaPaulista, o acidente aconteceu por volta de 11h53, no km 348 da rodovia, no sentido Norte.
De acordo com o relato apurado no local, o motorista do ônibus disse que não percebeu a tempo que o caminhão, um Ford Cargo 1415, seguia em baixa velocidade à frente. Sem conseguir frear ou desviar, o coletivo atingiu a traseira do veículo de carga.
Após a colisão, os dois veículos foram parar no acostamento. Ao todo, 16 pessoas estavam envolvidas no acidente — 15 no ônibus e uma no caminhão — e todas saíram ilesas, sem necessidade de atendimento médico.
O acostamento da pista Norte chegou a ficar interditado para atendimento da ocorrência, mas não houve registro de congestionamento.
Ainda segundo a concessionária, o tempo estava bom no momento do acidente. Após o atendimento, os veículos foram liberados e seguiram viagem normalmente.
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