O corpo de Marli Aparecida Alves Marques, de 71 anos, está sendo velado no velório São Vicente, em Franca, nesta quinta-feira, 19. O sepultamento ocorre na manhã desta sexta-feira, 20.

A mulher atravessava a avenida Major Nicácio, em Franca, quando foi atingida por um Fiat Palio branco. Ela foi arremessada contra o para-brisa, que ficou destruído com o impacto.

Inicialmente, foi apurado que a idosa teria sofrido fraturas na perna e no braço direito, além de escoriações e uma lesão na cabeça, por isso, foi encaminhada à um hospital particular, onde possuía convênio. Na hora do resgate, Marli estava consciente e se comunicava.