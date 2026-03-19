O corpo de Marli Aparecida Alves Marques, de 71 anos, está sendo velado no velório São Vicente, em Franca, nesta quinta-feira, 19. O sepultamento ocorre na manhã desta sexta-feira, 20.
A mulher atravessava a avenida Major Nicácio, em Franca, quando foi atingida por um Fiat Palio branco. Ela foi arremessada contra o para-brisa, que ficou destruído com o impacto.
Inicialmente, foi apurado que a idosa teria sofrido fraturas na perna e no braço direito, além de escoriações e uma lesão na cabeça, por isso, foi encaminhada à um hospital particular, onde possuía convênio. Na hora do resgate, Marli estava consciente e se comunicava.
A morte foi registrada por volta das 23h dessa quarta-feira, 18, após esforços médicos. A causa da morte ainda não foi divulgada.
O velório está acontecendo no velório São Vicente, sala 4, e vai até as 20h desta quinta-feira. O sepultamento ocorre no Cemitério da Saudade, às 9h, nesta sexta-feira.
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