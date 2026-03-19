Um grupo de torcedores e colaboradores da Associação Atlética Francana está realizando uma ação para arrecadação de dinheiro que será revertida aos jogadores da equipe. O chamado “bicho” é uma forma de incentivar o time que luta para permanecer no Campeonato Paulista Série A3.
As doações podem ser feitas até a partida da equipe neste sábado, 21, às 15h, contra o Marília, fora de casa, pela última rodada da primeira fase da competição. De acordo com a lista postada no grupo de WhatsApp, com 90 integrantes, as doações variam de R$ 100,00 até R$ 2 mil.
O último balanço apresentado nesta quinta-feira, 19, apresentava um total de R$ 15,5 mil arrecadados, podendo aumentar até sábado. O capitão da Francana, o volante Marquinhos Bento, disse que a iniciativa demonstra o carinho que esse grupo de colaboradores e torcedores tem com o clube.
“Essa ação demonstra o quanto a nossa querida Francana é gigante. Isso é muito importante para os atletas mais jovens ou para aqueles atletas que são de fora de Franca, passam a entender que no momento de dificuldade o torcedor, que é o maior patrimônio, ele vem, aparece, quer contribuir, quer ajudar”, disse Marquinhos Bento.
A Veterana precisa de apenas um empate em Marília para permanecer na A3. O time esmeraldino também se manterá na atual divisão mesmo com derrota, desde que um dos dois times – Desportivo Brasil ou Itapirense – não vença na rodada.
“Todos nós juntos, com muito empenho, com muita dedicação, vamos para a Marília para fazer um grande jogo, assim como foi contra o Rio Claro, para que a gente possa deixar a nossa querida Francana na Série A3. Eu tenho certeza de que vai terminar com um final feliz lá em Marília”, completou o capitão.
A Francana está na 13ª colocação com 10 pontos. A Itapirense é a 14ª colocada com 9 e o Desportivo Brasil está na 15ª posição com 8 pontos. O último colocado, o Suzano, soma apenas 5 pontos e já está rebaixado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.