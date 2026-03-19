Um grupo de torcedores e colaboradores da Associação Atlética Francana está realizando uma ação para arrecadação de dinheiro que será revertida aos jogadores da equipe. O chamado “bicho” é uma forma de incentivar o time que luta para permanecer no Campeonato Paulista Série A3.

As doações podem ser feitas até a partida da equipe neste sábado, 21, às 15h, contra o Marília, fora de casa, pela última rodada da primeira fase da competição. De acordo com a lista postada no grupo de WhatsApp, com 90 integrantes, as doações variam de R$ 100,00 até R$ 2 mil.

O último balanço apresentado nesta quinta-feira, 19, apresentava um total de R$ 15,5 mil arrecadados, podendo aumentar até sábado. O capitão da Francana, o volante Marquinhos Bento, disse que a iniciativa demonstra o carinho que esse grupo de colaboradores e torcedores tem com o clube.