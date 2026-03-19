20 de março de 2026
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Entidades abrem sete vagas para educadoras e auxiliares em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Creche 'Francine Danielle Rosa Chagas'
Creche 'Francine Danielle Rosa Chagas'

Duas entidades que atuam na área da educação em Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais. As vagas são destinadas a cargos de educadora e auxiliar, com exigências que variam entre ensino médio e licenciatura em Pedagogia.

No CCI Fonte de Paz “Francine Danielle Rosa Chagas”, estão disponíveis seis vagas: duas para educadoras, duas para auxiliares de limpeza e duas para auxiliares de educação infantil. Para o cargo de educadora, é exigida licenciatura em Pedagogia, com salário de R$ 2.803,41, além de vale-alimentação de R$ 250 e benefícios como convênio médico, seguro de vida e alimentação na instituição.

Já as vagas de auxiliar de limpeza exigem ensino médio completo, com remuneração de R$ 2.128,72 e vale-alimentação de R$ 128,64. Para auxiliar de educação infantil, é necessário estar cursando ou ter formação em Pedagogia (ou magistério), com salário de R$ 2.117,87 e vale-alimentação de R$ 250.

Os currículos devem ser enviados até o dia 23 de março, presencialmente na unidade, localizada na rua Eunice Carmem G. Rodrigues, 2.625, no Jardim Palestina, ou pelo e-mail: ccifontedepaz@yahoo.com.br.

Já a NV Sociedade Solidária (CCI Nossa Senhora da Conceição) abriu uma vaga para educadora, com exigência de licenciatura plena em Pedagogia e carga horária de 44 horas semanais. O salário não foi informado.

O processo seletivo ocorre entre os dias 18 e 20 de março, com entrevistas previstas para o dia 23. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: ccinvcurriculos@yahoo.com.

As contratações serão realizadas pelo regime CLT, e os candidatos selecionados deverão apresentar documentação pessoal e comprovante de escolaridade.

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