Duas entidades que atuam na área da educação em Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais. As vagas são destinadas a cargos de educadora e auxiliar, com exigências que variam entre ensino médio e licenciatura em Pedagogia.

No CCI Fonte de Paz “Francine Danielle Rosa Chagas”, estão disponíveis seis vagas: duas para educadoras, duas para auxiliares de limpeza e duas para auxiliares de educação infantil. Para o cargo de educadora, é exigida licenciatura em Pedagogia, com salário de R$ 2.803,41, além de vale-alimentação de R$ 250 e benefícios como convênio médico, seguro de vida e alimentação na instituição.

Já as vagas de auxiliar de limpeza exigem ensino médio completo, com remuneração de R$ 2.128,72 e vale-alimentação de R$ 128,64. Para auxiliar de educação infantil, é necessário estar cursando ou ter formação em Pedagogia (ou magistério), com salário de R$ 2.117,87 e vale-alimentação de R$ 250.