Duas entidades que atuam na área da educação em Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais. As vagas são destinadas a cargos de educadora e auxiliar, com exigências que variam entre ensino médio e licenciatura em Pedagogia.
No CCI Fonte de Paz “Francine Danielle Rosa Chagas”, estão disponíveis seis vagas: duas para educadoras, duas para auxiliares de limpeza e duas para auxiliares de educação infantil. Para o cargo de educadora, é exigida licenciatura em Pedagogia, com salário de R$ 2.803,41, além de vale-alimentação de R$ 250 e benefícios como convênio médico, seguro de vida e alimentação na instituição.
Já as vagas de auxiliar de limpeza exigem ensino médio completo, com remuneração de R$ 2.128,72 e vale-alimentação de R$ 128,64. Para auxiliar de educação infantil, é necessário estar cursando ou ter formação em Pedagogia (ou magistério), com salário de R$ 2.117,87 e vale-alimentação de R$ 250.
Os currículos devem ser enviados até o dia 23 de março, presencialmente na unidade, localizada na rua Eunice Carmem G. Rodrigues, 2.625, no Jardim Palestina, ou pelo e-mail: ccifontedepaz@yahoo.com.br.
Já a NV Sociedade Solidária (CCI Nossa Senhora da Conceição) abriu uma vaga para educadora, com exigência de licenciatura plena em Pedagogia e carga horária de 44 horas semanais. O salário não foi informado.
O processo seletivo ocorre entre os dias 18 e 20 de março, com entrevistas previstas para o dia 23. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: ccinvcurriculos@yahoo.com.
As contratações serão realizadas pelo regime CLT, e os candidatos selecionados deverão apresentar documentação pessoal e comprovante de escolaridade.
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