Uma moradora de Franca diz que está sem água em casa desde a última segunda-feira, 16, após ter o hidrômetro retirado pela Sabesp, por conta de um débito antigo, referente ao ano de 2023. O caso ocorreu na residência localizada na rua Santos Pereira, no bairro Cidade Nova.

Segundo Josiane Delgado, a retirada do equipamento foi feita sem qualquer aviso prévio. “A gente nem sabia que tinham tirado o relógio. Pelas câmeras dos vizinhos, achamos que tinha sido roubado. Fizemos até boletim de ocorrência”, relatou.

A moradora afirma que só descobriu que a ação havia sido realizada pela própria Sabesp, após procurar atendimento. De acordo com ela, a justificativa foi a existência de uma fatura em aberto de 2023, que, segundo diz, nunca havia sido comunicada. “Eu sempre puxei minhas contas pelo WhatsApp, pagava normalmente, e nunca apareceu essa cobrança”, disse.