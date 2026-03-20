Uma moradora de Franca diz que está sem água em casa desde a última segunda-feira, 16, após ter o hidrômetro retirado pela Sabesp, por conta de um débito antigo, referente ao ano de 2023. O caso ocorreu na residência localizada na rua Santos Pereira, no bairro Cidade Nova.
Segundo Josiane Delgado, a retirada do equipamento foi feita sem qualquer aviso prévio. “A gente nem sabia que tinham tirado o relógio. Pelas câmeras dos vizinhos, achamos que tinha sido roubado. Fizemos até boletim de ocorrência”, relatou.
A moradora afirma que só descobriu que a ação havia sido realizada pela própria Sabesp, após procurar atendimento. De acordo com ela, a justificativa foi a existência de uma fatura em aberto de 2023, que, segundo diz, nunca havia sido comunicada. “Eu sempre puxei minhas contas pelo WhatsApp, pagava normalmente, e nunca apareceu essa cobrança”, disse.
Ainda conforme o relato, o débito foi quitado na mesma segunda-feira, mas, até o momento, o fornecimento de água não foi restabelecido. A situação tem causado sérios transtornos à família.
“Tenho um filho autista, crianças doentes e um cachorro de porte grande. A casa está em situação precária, sem água nem para beber. Tivemos que dormir fora, porque não tem condição nenhuma”, afirmou.
A moradora relata que já esteve ao menos quatro vezes em uma unidade da Sabesp buscando solução, mas sem sucesso. “Ninguém resolve nada. A gente não aguenta mais essa situação”, desabafou.
Segundo Josiane, que é inquilina do imóvel - cujo contrato e contas estão no nome da proprietária -, a dona da casa já procurou a Sabesp diversas vezes em busca de solução. Nesta última tentativa, foi orientada a instalar uma nova “caixinha” para o hidrômetro, que já foi comprada, mas ainda depende da contratação de um pedreiro para instalação.
Enquanto isso, a família improvisa como pode: busca água na frente do imóvel e carrega até a residência, localizada em uma viela, para realizar tarefas básicas de limpeza. A situação é ainda mais delicada porque há uma criança autista na casa. “Está muito complicado. A gente está tendo que dormir na casa de outras pessoas e tomar banho fora”, relatou.
O que diz a Sabesp?
Em nota, a Sabesp informou que a ligação de água do imóvel foi suprimida no dia 27 de janeiro, em razão de contas em atraso à época. Segundo a companhia, apesar de tentativas de negociação, a quitação do débito ocorreu apenas em 18 de março, quando então foi solicitada a religação do serviço.
A empresa acrescenta que, durante vistoria realizada após o pedido, foi identificado que o hidrômetro estava instalado em desacordo com as normas técnicas, localizado no interior do imóvel e sob o piso, condição que impede a religação imediata do abastecimento.
De acordo com a Sabesp, para que o fornecimento seja restabelecido, é necessária a adequação do padrão de ligação, com a instalação da caixa UMA e de um novo cavalete. A cliente, ainda conforme a nota, foi orientada sobre as providências necessárias para regularização.
Por fim, a companhia informou que a religação será realizada assim que as adequações forem concluídas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.