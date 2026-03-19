Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Franca nesta quinta-feira, 19, após investigação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). A ação ocorreu em um imóvel no bairro Chácaras São Paulo, onde policiais cumpriram mandado de busca e apreensão após denúncia anônima e monitoramento do local.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito passou a ser investigado após informações indicarem envolvimento com a venda de entorpecentes. A equipe realizou vigilância em dias e horários alternados e identificou movimentação típica de tráfico, com pessoas entrando e saindo rapidamente da residência após contato no portão.
Com base nos indícios, a Justiça autorizou a busca no imóvel. Durante a operação, o investigado foi abordado e colaborou com os policiais, indicando onde estavam os materiais ilícitos.
Na casa, foram apreendidas 15 porções de maconha, quatro recipientes contendo cerca de 4,2 litros de substância semelhante a lança-perfume, além de uma balança de precisão. Um celular da marca Motorola também foi recolhido.
Diante das evidências, a prisão em flagrante foi confirmada com base no artigo 33 da Lei de Drogas. O suspeito foi levado à unidade policial para os procedimentos de praxe. Segundo a polícia, o jovem já possui antecedentes por violência doméstica contra a própria mãe.
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