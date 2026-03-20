Ribeirão Corrente, a 30 km de Franca, foi contemplada com R$ 693.310,59 em recursos do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos), liberados pela Secretaria da Justiça e Cidadania, para a construção de um parque ecológico no município.

O investimento faz parte de um pacote de R$ 10,2 milhões destinados a 13 cidades paulistas, com foco em projetos que visam melhorar a qualidade de vida da população por meio de ações em mobilidade urbana, infraestrutura, preservação ambiental e recuperação de espaços públicos.

No caso de Ribeirão Corrente, a proposta é criar um novo espaço de lazer e convivência, ampliando o acesso da população a áreas verdes e incentivando práticas sustentáveis.