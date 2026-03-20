Ribeirão Corrente, a 30 km de Franca, foi contemplada com R$ 693.310,59 em recursos do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos), liberados pela Secretaria da Justiça e Cidadania, para a construção de um parque ecológico no município.
O investimento faz parte de um pacote de R$ 10,2 milhões destinados a 13 cidades paulistas, com foco em projetos que visam melhorar a qualidade de vida da população por meio de ações em mobilidade urbana, infraestrutura, preservação ambiental e recuperação de espaços públicos.
No caso de Ribeirão Corrente, a proposta é criar um novo espaço de lazer e convivência, ampliando o acesso da população a áreas verdes e incentivando práticas sustentáveis.
Segundo o secretário da Justiça e Cidadania, Arthur Lima, os investimentos têm como objetivo promover desenvolvimento regional e ampliar o acesso da população a estruturas públicas de qualidade.
“Esses investimentos representam não apenas infraestrutura, mas também cidadania, inclusão social e bem-estar para milhares de pessoas. Seguiremos trabalhando para que cada município tenha condições de avançar, com projetos que gerem impacto positivo duradouro para a sociedade”, afirmou.
Os recursos do FID são destinados a projetos previamente aprovados pelo Conselho Gestor do fundo, com base em critérios técnicos e legais. Entre as ações financiadas estão obras como construção de parques, ciclovias, pistas de caminhada, revitalização de espaços públicos, além de iniciativas voltadas à sustentabilidade e drenagem urbana.
Além da cidade da região de Franca, também foram beneficiados os municípios de Pedro de Toledo, Santo Antônio da Alegria, Echaporã, Capão Bonito, Itapura, Gália, Ribeirão Grande, Sete Barras, Tietê, Palmeira D’Oeste, Clementina e Sertãozinho.
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