19 de março de 2026
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Passeio ciclístico de Franca vai até Cristais nesta 5ª à noite

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Passeio ciclístico noturno, em Franca
Passeio ciclístico noturno, em Franca

O passeio ciclístico Franca desta quinta-feira, 19, terá um trajeto especial com destino a Cristais Paulista, ampliando o percurso tradicional e oferecendo uma experiência regional aos participantes. A concentração começa às 19h15, com largada às 19h30, no estacionamento em frente ao Parque de Exposições “Fernando Costa”, na Vila Exposição.

O percurso terá início pela avenida Chico Júlio e seguirá pelas avenidas William Azzuz e Ricarte Soares Silva. Os ciclistas passarão pela estrada de acesso ao Bagres III, incluindo trechos em trilha de terra, e seguirão pela rodovia Argemiro Leonardo até chegar a Cristais Paulista.

Após a chegada, o retorno será realizado pelo mesmo trajeto, com encerramento novamente no Parque de Exposições.

Participação aberta ao público

O evento é aberto ao público e não exige inscrição prévia. Para participar, os organizadores orientam que os ciclistas compareçam ao local com bicicleta em boas condições, roupas confortáveis e equipamentos de segurança.

Entre os itens recomendados, estão capacete, luz dianteira, sinalização traseira e água para hidratação durante o trajeto.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.

Passeio rural no domingo

Além da edição noturna, a programação inclui o Passeio Ciclístico Rural no domingo, 22. A concentração será às 7h, no estacionamento do Aeroporto Estadual de Franca, com saída prevista para 7h15.

O trajeto seguirá pela Estrada Velha de Batatais, passando pela rodovia Rionegro e Solimões até o km 15, com retorno ao ponto inicial.

A proposta dos eventos é incentivar a prática esportiva, promover a integração entre participantes e valorizar percursos urbanos e rurais da região.

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