O passeio ciclístico Franca desta quinta-feira, 19, terá um trajeto especial com destino a Cristais Paulista, ampliando o percurso tradicional e oferecendo uma experiência regional aos participantes. A concentração começa às 19h15, com largada às 19h30, no estacionamento em frente ao Parque de Exposições “Fernando Costa”, na Vila Exposição.

O percurso terá início pela avenida Chico Júlio e seguirá pelas avenidas William Azzuz e Ricarte Soares Silva. Os ciclistas passarão pela estrada de acesso ao Bagres III, incluindo trechos em trilha de terra, e seguirão pela rodovia Argemiro Leonardo até chegar a Cristais Paulista.

Após a chegada, o retorno será realizado pelo mesmo trajeto, com encerramento novamente no Parque de Exposições.

Participação aberta ao público