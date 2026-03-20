Uma nova oportunidade para quem deseja aprender Libras (Língua Brasileira de Sinais) está disponível desde quinta-feira, 19. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abriu inscrições para o curso gratuito “Introdução à Libras”, com 1,5 mil vagas e aulas totalmente on-line.
A formação integra a Escola da Inclusão, plataforma virtual criada para ampliar o acesso ao conhecimento sobre acessibilidade e inclusão social. A iniciativa é realizada em parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, responsável pelo ambiente digital do curso.
Com conteúdo acessível e flexível, os alunos terão acesso a aulas gravadas ministradas por professores surdos com formação na área - um diferencial que reforça a vivência prática da comunicação em Libras. Ao final, os participantes recebem certificado de conclusão.
As inscrições foram liberadas na manhã de quinta-feira e devem ser feitas por meio de formulário on-line disponibilizado pela organização.
Inclusão em pauta
Criada em abril de 2025, a Escola da Inclusão vem ampliando a oferta de cursos e atividades voltadas à construção de uma sociedade mais acessível. A proposta vai além da formação técnica: busca também sensibilizar a população e preparar profissionais para atuar de forma mais inclusiva em diferentes áreas.
Os cursos são direcionados tanto a pessoas com deficiência quanto a educadores, gestores, profissionais da saúde e servidores públicos. A ideia é promover mudanças práticas no dia a dia, desde o atendimento ao público até o ambiente escolar e corporativo.
Com a alta procura por capacitações na área, a expectativa é de que as vagas sejam preenchidas rapidamente.
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