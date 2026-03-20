Uma nova oportunidade para quem deseja aprender Libras (Língua Brasileira de Sinais) está disponível desde quinta-feira, 19. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abriu inscrições para o curso gratuito “Introdução à Libras”, com 1,5 mil vagas e aulas totalmente on-line.

A formação integra a Escola da Inclusão, plataforma virtual criada para ampliar o acesso ao conhecimento sobre acessibilidade e inclusão social. A iniciativa é realizada em parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, responsável pelo ambiente digital do curso.

Com conteúdo acessível e flexível, os alunos terão acesso a aulas gravadas ministradas por professores surdos com formação na área - um diferencial que reforça a vivência prática da comunicação em Libras. Ao final, os participantes recebem certificado de conclusão.