Uma estátua na Praça “Sabino Loureiro”, no bairro Estação, em Franca, foi vandalizada no ínicio desta semana. O monumento está no local há 70 anos e teve braço e perna arrancados. Segundo vizinhos e frequentadores da praça, o furto teria acontecido na madrugada de segunda, 16, para terça, 17, quando vândalos, que seriam moradores de rua, quebraram o monumento.

"Eles (moradores de rua) ficam aqui, eles querem dinheiro, eles querem tudo. Aqui (praça) está acabando o movimento por causa deles. Isso aqui é da Prefeitura. [...] Nunca vai abrir (o Mercadão Municipal, na antiga estação), porque ninguém compra. Ninguém vai montar comércio. Você acha que os outros vão montar comércio com essa bagunça aqui?", disse o aposentado Osmar de Oliveira Ramos.

O monumento

O monumento vandalizado tem o nome de “O menino tirando estrepe”, feito de bronze e é uma inspiração na escultura “Lo Spinario”, uma estátua também de bronze que se encontra num museu em Roma, na Itália.