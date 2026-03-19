Uma estátua na Praça “Sabino Loureiro”, no bairro Estação, em Franca, foi vandalizada no ínicio desta semana. O monumento está no local há 70 anos e teve braço e perna arrancados. Segundo vizinhos e frequentadores da praça, o furto teria acontecido na madrugada de segunda, 16, para terça, 17, quando vândalos, que seriam moradores de rua, quebraram o monumento.
"Eles (moradores de rua) ficam aqui, eles querem dinheiro, eles querem tudo. Aqui (praça) está acabando o movimento por causa deles. Isso aqui é da Prefeitura. [...] Nunca vai abrir (o Mercadão Municipal, na antiga estação), porque ninguém compra. Ninguém vai montar comércio. Você acha que os outros vão montar comércio com essa bagunça aqui?", disse o aposentado Osmar de Oliveira Ramos.
O monumento
O monumento vandalizado tem o nome de “O menino tirando estrepe”, feito de bronze e é uma inspiração na escultura “Lo Spinario”, uma estátua também de bronze que se encontra num museu em Roma, na Itália.
O monumento foi construído em Franca entre os anos de 1956 e 1960, na administração do prefeito Onofre Gosuen.
"Tem que tomar cuidado, porque eles (moradores de rua) voltam. Eles (Prefeitura) largam aqui do jeito que querem, aí roubam mesmo", disse o outro aposentado João Gilberto de Souza.
A Prefeitura de Franca foi acionada na tarde dessa quarta-feira, 18, e não se posicionou sobre o caso até a publicação desse texto, na tarde desta quinta-feira, 19.
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