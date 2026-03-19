O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participa nesta sexta-feira, 20, de uma cerimônia para marcar a abertura da safra do café em Franca, às 10h. O evento reúne entidades patronais e de trabalhadores e marca a reafirmação dos compromissos do Pacto pelo Trabalho Decente na Cafeicultura.
O acordo nacional liderado pelo Governo Federal e diversas entidades tem objetivo de erradicar o trabalho infantil e forçado, formalizar vínculos empregatícios e garantir alojamento e alimentação adequados nas lavouras.
A cerimônia será realizada no auditório do Hotel Dan Inn, no Núcleo Agrícola Alpha. Durante o encontro, representantes do setor cafeeiro devem reforçar diretrizes voltadas à melhoria das condições de trabalho na cadeia produtiva do café.
No período da tarde, a agenda do ministro inclui visitas a entidades sindicais da cidade. Às 13h45, ele estará no sindicato dos servidores municipais e, na sequência, no Sindicato dos Coureiros de Franca e Região.
Ainda na sexta-feira, às 15h, Luiz Marinho participa de uma audiência pública na Câmara Municipal de Franca. O debate terá como foco o fim da jornada 6x1 e a pejotização, além dos impactos desses modelos nas relações de trabalho.
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