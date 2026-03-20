A cidade de Franca recebe nesta sexta-feira, 20, um dos principais tributos ao Iron Maiden na América Latina. A banda Children of the Beast se apresenta no The Roots com o espetáculo “Somewhere In Your Lives”.
Reconhecida oficialmente pelo próprio Iron Maiden como cover autorizado na América Latina, a Children of the Beast comemora 33 anos de estrada com uma nova turnê que presta homenagem aos 40 anos do álbum Somewhere in Time, além de revisitar sucessos presentes na atual fase da banda britânica.
Na estrada desde 1993, o grupo já ultrapassou a marca de 1.500 apresentações pelo Brasil e outros países da América do Sul. Ao longo da trajetória, participou de programas de grande audiência como o Domingão do Faustão e o Covernation, consolidando-se como uma das maiores referências no cenário de covers.
O currículo inclui ainda apresentações ao lado de grandes nomes do rock e do metal, como Scorpions, Angra e Sepultura, além de turnês com ex-integrantes do Iron Maiden, como Paul Di'Anno e Blaze Bayley.
O espetáculo promete uma experiência imersiva para os fãs, com produção que inclui cenários, figurinos e instrumentos fiéis aos utilizados pela banda original. A proposta é recriar no palco a atmosfera dos grandes shows do Iron Maiden, mantendo viva a essência do grupo britânico.
A apresentação em Franca acontece em um dos espaços mais tradicionais do rock na região e integra a agenda comemorativa que celebra não apenas as mais de três décadas da Children of the Beast, mas também os 50 anos de história do Iron Maiden — um marco para os fãs do gênero.
O evento é voltado especialmente ao público apaixonado por rock e promete reunir fãs de diferentes gerações em uma noite dedicada a um dos maiores nomes da história do heavy metal.
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