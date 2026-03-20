A cidade de Franca recebe nesta sexta-feira, 20, um dos principais tributos ao Iron Maiden na América Latina. A banda Children of the Beast se apresenta no The Roots com o espetáculo “Somewhere In Your Lives”.

Reconhecida oficialmente pelo próprio Iron Maiden como cover autorizado na América Latina, a Children of the Beast comemora 33 anos de estrada com uma nova turnê que presta homenagem aos 40 anos do álbum Somewhere in Time, além de revisitar sucessos presentes na atual fase da banda britânica.

Na estrada desde 1993, o grupo já ultrapassou a marca de 1.500 apresentações pelo Brasil e outros países da América do Sul. Ao longo da trajetória, participou de programas de grande audiência como o Domingão do Faustão e o Covernation, consolidando-se como uma das maiores referências no cenário de covers.