O Sesi Franca recebe a Unifacisa na noite desta quinta-feira, 19, às 19h30, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo segundo turno da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26.
A partida marca a retomada da equipe francana na competição nacional, após quase um mês. O último jogo do time pelo NBB foi dia 22 de fevereiro, na vitória contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Nesse período, a equipe comandada por Helinho Garcia disputou as quartas de final da Champions League Américas, garantindo vaga nas semifinais, ao eliminar o Minas.
Helinho Garcia disse que a partida desta quarta-feira é importante para a equipe seguir em busca da primeira colocação na classificação. “A equipe da Unifacisa vem crescendo ao longo da temporada e é candidata a ficar entre os cinco primeiros times do país. Por isso mesmo, toda atenção é necessária para que a gente possa colocar em prática aquilo que nós treinamos nesses dias, aquilo que a gente vem crescendo ao longo da temporada”.
O experiente ala/armador David Jackson destacou a importância de virar a chave mais uma vez, focando agora nas próximas partidas pela competição nacional. “Os grandes times têm que ter uma mentalidade muito forte para virar a chave e jogar contra os times na próxima Liga. O nosso próximo adversário é a Unifacisa, um time forte, contra um técnico bem conhecido. Então, vai ser um jogo muito forte para nós em casa”, acredita o norte-americano, se referindo ao técnico Pablo Costa, ex-assistente do Franca.
Helinho não poderá contar com o pivô Cristiano Felício que está com uma lesão no tornozelo direito.
O Sesi Franca está na 2ª colocação do NBB, com 23 vitórias e 6 derrotas em 29 partidas. A Unifacisa ocupa a 12ª colocação, com 16 vitórias e 14 derrotas em 30 jogos. O líder do campeonato é o Pinheiros, com 26 vitórias e 5 derrotas, em 31 partidas.
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