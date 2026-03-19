O Sesi Franca recebe a Unifacisa na noite desta quinta-feira, 19, às 19h30, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo segundo turno da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26.

A partida marca a retomada da equipe francana na competição nacional, após quase um mês. O último jogo do time pelo NBB foi dia 22 de fevereiro, na vitória contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Nesse período, a equipe comandada por Helinho Garcia disputou as quartas de final da Champions League Américas, garantindo vaga nas semifinais, ao eliminar o Minas.

Helinho Garcia disse que a partida desta quarta-feira é importante para a equipe seguir em busca da primeira colocação na classificação. “A equipe da Unifacisa vem crescendo ao longo da temporada e é candidata a ficar entre os cinco primeiros times do país. Por isso mesmo, toda atenção é necessária para que a gente possa colocar em prática aquilo que nós treinamos nesses dias, aquilo que a gente vem crescendo ao longo da temporada”.