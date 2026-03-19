O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais iniciou nesta semana as obras emergenciais de recuperação da ponte Volta Grande, sobre o Rio Grande, na divisa entre Minas e São Paulo. O trecho liga as cidades de Miguelópolis (SP) e Conceição das Alagoas (MG).

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até 60 dias, quando o tráfego poderá ser liberado, segundo o DER-MG.

A estrutura está totalmente interditada desde o dia 5 de fevereiro. A restrição vale para todos os veículos e também para pedestres.

Intervenções começaram pelos pilares