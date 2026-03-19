O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais iniciou nesta semana as obras emergenciais de recuperação da ponte Volta Grande, sobre o Rio Grande, na divisa entre Minas e São Paulo. O trecho liga as cidades de Miguelópolis (SP) e Conceição das Alagoas (MG).
A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até 60 dias, quando o tráfego poderá ser liberado, segundo o DER-MG.
A estrutura está totalmente interditada desde o dia 5 de fevereiro. A restrição vale para todos os veículos e também para pedestres.
Intervenções começaram pelos pilares
As obras tiveram início com a instalação de anéis metálicos nos pilares que apresentaram danos estruturais. A medida foi adotada após vistorias técnicas identificarem trincas em um dos apoios da ponte, comprometendo a segurança.
Segundo o DER-MG, essa é a primeira etapa de uma série de intervenções necessárias para garantir a estabilidade da estrutura.
Interdição total continua
Mesmo com o início das obras, a interdição segue mantida por questões de segurança. Inicialmente, o local chegou a ser liberado apenas para veículos leves, mas uma nova inspeção apontou risco estrutural, levando ao bloqueio total.
Construída em 1974, a ponte tem cerca de 540 metros de extensão e é considerada estratégica para a ligação entre Minas Gerais e o Interior Paulista, especialmente para cidades da região de Barretos.
Parceria entre Estados busca solução definitiva
Paralelamente aos trabalhos emergenciais, o DER-MG negocia com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo a formalização de uma parceria para manutenção completa da ponte.
A proposta é garantir uma solução definitiva para a estrutura, evitando novos problemas no futuro.
Motoristas devem usar rotas alternativas
Com a interdição, os motoristas precisam utilizar desvios sinalizados na região. Entre as principais rotas, estão:
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Via Planura: pela MG-427 até Planura, depois BR-364 (SP-326), seguindo até Barretos e acessando a SP-425 até Guaíra.
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Via Uberaba: pela MG-427 até Uberaba, depois BR-050 até Delta, acessando a SP-330 até Ituverava e, na sequência, a SP-385 até Miguelópolis.
Alerta de segurança
O DER-MG reforça que o desrespeito à interdição representa risco grave de acidentes. A liberação da ponte só ocorrerá após a conclusão das obras e a garantia total das condições de segurança.
O órgão pede a colaboração dos motoristas durante o período de obras, destacando que a medida é essencial para preservar vidas.
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