Um novo empreendimento turístico começa a ganhar destaque na região da Serra da Canastra, em Minas Gerais. O Canastra Eko Resort surge como uma proposta que une hospitalidade de alto padrão, arquitetura contemporânea e imersão na natureza, posicionando a região como um novo polo de turismo de experiência no Brasil.

Localizado em uma das áreas mais preservadas e valorizadas da Canastra, o projeto foi concebido para oferecer mais do que hospedagem. A ideia central é criar um destino completo, onde o visitante vivencie o tempo de forma diferente, com foco em contemplação, bem-estar e conexão com o ambiente natural.

O hotel, um dos destaques do empreendimento, foi desenhado para proporcionar uma experiência sofisticada sem romper com a paisagem ao redor. A arquitetura prioriza integração com o relevo, uso de materiais naturais e grandes aberturas visuais, permitindo que a natureza seja protagonista em todos os ambientes.

Entre os espaços previstos estão áreas como lobby panorâmico, restaurante com vista privilegiada, corredores integrados ao entorno e ambientes de convivência pensados para oferecer conforto e exclusividade. Cada detalhe foi planejado para valorizar o silêncio, a paisagem e a experiência sensorial do visitante.

Além do hotel, o Canastra Eko Resort contempla um projeto mais amplo, que pretende estruturar um novo conceito de ocupação turística na região, equilibrando desenvolvimento e preservação ambiental. A proposta segue tendências internacionais de turismo sustentável, com foco em baixo impacto e alto valor agregado.

A iniciativa também reforça o potencial da Serra da Canastra como destino de luxo, ampliando o perfil de visitantes e impulsionando a economia local. A região, conhecida por suas belezas naturais, cachoeiras e biodiversidade, passa a integrar um novo cenário de experiências exclusivas.

Já em fase de obras, o Canastra Eko Resort é considerado um dos projetos mais ambiciosos da região, tanto pelo conceito quanto pela proposta arquitetônica e de hospitalidade.