Franca realiza, neste sábado, 21, mais uma edição da Operação Contra a Dengue nos Jardins Luiza I e II, na região norte da cidade. A ação começa às 8 horas e tem como objetivo eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, por meio da coleta de materiais descartáveis deixados pelos moradores.
Equipes percorrerão ruas e avenidas dos bairros para recolher itens como latas, garrafas, vasos, baldes e pneus, que acumulam água e favorecem a proliferação do mosquito. A orientação é que os moradores deixem os materiais nas calçadas com antecedência, já que não haverá entrada nas residências.
Entre as vias atendidas, estão as avenidas Nelson Japaulo e Ida Zero Zaninelo, além das ruas Augusto Brião, Osvaldo Paes de Mello, Sebastião Carbone, Walter Chinaglia, Walter Barbosa e Maria Apolinário.
A Secretaria de Saúde reforça que não serão recolhidos móveis nem pneus oriundos de borracharias durante a operação.
Desde o início das ações conjuntas entre as secretarias de Saúde e Infraestrutura, cerca de 18 toneladas de materiais inservíveis já foram retiradas em diversos bairros de Franca. O volume recolhido tem contribuído diretamente para a redução dos focos do mosquito.
Apesar dos esforços, a cidade já registra 416 casos de dengue neste ano, sem mortes até o momento, o que mantém o alerta para a importância da colaboração da população.
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