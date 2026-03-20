Franca realiza, neste sábado, 21, mais uma edição da Operação Contra a Dengue nos Jardins Luiza I e II, na região norte da cidade. A ação começa às 8 horas e tem como objetivo eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, por meio da coleta de materiais descartáveis deixados pelos moradores.

Equipes percorrerão ruas e avenidas dos bairros para recolher itens como latas, garrafas, vasos, baldes e pneus, que acumulam água e favorecem a proliferação do mosquito. A orientação é que os moradores deixem os materiais nas calçadas com antecedência, já que não haverá entrada nas residências.

Entre as vias atendidas, estão as avenidas Nelson Japaulo e Ida Zero Zaninelo, além das ruas Augusto Brião, Osvaldo Paes de Mello, Sebastião Carbone, Walter Chinaglia, Walter Barbosa e Maria Apolinário.