Dois acidentes registrados em um intervalo de menos de 20 minutos mobilizaram equipes de resgate e causaram lentidão na avenida Fabio Talarico, entre os trevos da rodovia Cândido Portinari e do Distrito Industrial, em Franca. Os acidentes aconteceram durante a chuva que atingiu a cidade no fim da tarde desta quarta-feira, 18.

O primeiro caso aconteceu por volta das 16h45, no km 37, no sentido Oeste. Segundo a concessionária Arteris ViaPaulista, a colisão traseira envolveu um carro e uma motocicleta. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada com ferimentos leves a um hospital particular.

Pouco depois, às 17h02, um segundo acidente foi registrado a cerca de um quilômetro de distância, no km 38 da mesma rodovia e também no sentido Oeste. Desta vez, a colisão foi lateral e envolveu uma van e um automóvel.