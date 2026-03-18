Dois acidentes registrados em um intervalo de menos de 20 minutos mobilizaram equipes de resgate e causaram lentidão na avenida Fabio Talarico, entre os trevos da rodovia Cândido Portinari e do Distrito Industrial, em Franca. Os acidentes aconteceram durante a chuva que atingiu a cidade no fim da tarde desta quarta-feira, 18.
O primeiro caso aconteceu por volta das 16h45, no km 37, no sentido Oeste. Segundo a concessionária Arteris ViaPaulista, a colisão traseira envolveu um carro e uma motocicleta. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada com ferimentos leves a um hospital particular.
Pouco depois, às 17h02, um segundo acidente foi registrado a cerca de um quilômetro de distância, no km 38 da mesma rodovia e também no sentido Oeste. Desta vez, a colisão foi lateral e envolveu uma van e um automóvel.
Duas pessoas ficaram feridas neste segundo acidente. Uma delas foi socorrida e levada para a Santa Casa de Franca, enquanto a outra recebeu atendimento de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Por conta da ocorrência, a pista precisou ser interditada, e o trânsito foi desviado pelo acostamento, o que provocou lentidão no trecho. A via só foi totalmente liberada por volta das 18h30.
Mais cedo, ainda nesta quarta-feira, um terceiro acidente também foi registrado em Franca, desta vez na avenida Severino Tostes Meireles, no Distrito Industrial. A colisão frontal deixou duas pessoas feridas, sendo uma delas em estado grave.
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