19 de março de 2026
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AUDÁCIA

Homem é preso furtando igreja Matriz de Ituverava

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Fios e outros itens apreendidos pela Polícia Militar após o furto à matriz em Ituverava
Fios e outros itens apreendidos pela Polícia Militar após o furto à matriz em Ituverava

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira, 18, suspeito de furtar fiação nas proximidades da igreja matriz de Ituverava, na região de Franca. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo já é conhecido pelos policiais por esse tipo de crime.

De acordo com os agentes, o suspeito foi surpreendido no momento em que pulava o portão do local, tentando fugir após a ação. Ele foi abordado ainda nas imediações.

Durante a revista, os militares encontraram ferramentas utilizadas para o corte de fios e também da cerca concertina, o que reforçou a suspeita de furto qualificado.

O homem foi encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça.

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