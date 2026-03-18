Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira, 18, suspeito de furtar fiação nas proximidades da igreja matriz de Ituverava, na região de Franca. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo já é conhecido pelos policiais por esse tipo de crime.
De acordo com os agentes, o suspeito foi surpreendido no momento em que pulava o portão do local, tentando fugir após a ação. Ele foi abordado ainda nas imediações.
Durante a revista, os militares encontraram ferramentas utilizadas para o corte de fios e também da cerca concertina, o que reforçou a suspeita de furto qualificado.
O homem foi encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça.
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