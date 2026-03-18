O programa de Auxílio-Aluguel para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, do Governo de São Paulo, completou um ano com impacto direto na região de Franca. Na cidade, por exemplo, 181 mulheres foram beneficiadas entre março de 2025 e fevereiro de 2026, com um investimento total de R$ 483,5 mil.

Na região administrativa de Franca, o número chega a 245 mulheres atendidas, com repasse de R$ 608,5 mil no período.

Em todo o estado, mais de 6 mil mulheres receberam o benefício, somando investimento de R$ 16,5 milhões.